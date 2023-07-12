Якупов составил символическую сборную своих партнеров. Дацюк, Шестеркин, Гусев, Гавриков, Шарипзянов вошли в нее
Наиль Якупов составил символическую сборную хоккеистов, с которыми он играл.
– Давайте составим символическую сборную Наиля Якупова, с кем вы играли вместе на льду. Итак, вы на фланге. А кто еще?
– Сразу скажу, что тренером будет Даллас Экинс! Это 100 процентов!
– Серьезно?
– Сарказм! Боже упаси! Вратарей очень много. Деван Дубник за его прекрасные уши. Надеюсь, они в порядке и прекрасно слышат. Это наши внутренние приколы. Были Андрей Василевский, Илья Сорокин, Сема Варламов… Но не в обиду никому выберу Шестеркина. У нас был классный сезон в Питере, и с Игорем играть комфортно. Очень сильный вратарь и офигенный парень.
Центрфорвард – безусловно, Павел Валерьевич Дацюк. На другой край – жаль, я не так много играл с Ильей Ковальчуком. Выберу Никиту Гусева. Замечательные партнеры!
В защиту поставил бы Влада Гаврикова. Видите, у меня только питерские выходят. Хотя можно спокойно было бы ставить пару Шарипзянов – Покка. Это железобетон, к гадалке не ходи. Да, вторым выберу Дамира Шарипзянова, – сказал нападающий «Нефтехимика».
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