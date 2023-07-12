Якупов составил символическую сборную своих партнеров. Дацюк, Шестеркин, Гусев, Гавриков, Шарипзянов вошли в нее

Наиль Якупов составил символическую сборную хоккеистов, с которыми он играл.

– Давайте составим символическую сборную , с кем вы играли вместе на льду. Итак, вы на фланге. А кто еще?

– Сразу скажу, что тренером будет Даллас Экинс! Это 100 процентов!

– Серьезно?

– Сарказм! Боже упаси! Вратарей очень много. за его прекрасные уши. Надеюсь, они в порядке и прекрасно слышат. Это наши внутренние приколы. Были Андрей , , Сема Варламов… Но не в обиду никому выберу Шестеркина. У нас был классный сезон в Питере, и с играть комфортно. Очень сильный вратарь и офигенный парень.

Центрфорвард – безусловно, Павел Валерьевич Дацюк. На другой край – жаль, я не так много играл с Ильей Ковальчуком. Выберу Никиту Гусева. Замечательные партнеры!

В защиту поставил бы Влада Гаврикова. Видите, у меня только питерские выходят. Хотя можно спокойно было бы ставить пару Шарипзянов – Покка. Это железобетон, к гадалке не ходи. Да, вторым выберу Дамира Шарипзянова, – сказал нападающий «Нефтехимика».