Якупов составил символическую сборную своих партнеров. Дацюк, Шестеркин, Гусев, Гавриков, Шарипзянов вошли в нее

Теги Авангард Нефтехимик Рейнджерс Лос-Анджелес Семен Варламов Павел Дацюк Илья Ковальчук НХЛ КХЛ Деван Дубник Никита Гусев Наиль Якупов Андрей Василевский Илья Сорокин Вилле Покка Владислав Гавриков Игорь Шестеркин Даллас Экинс Дамир Шарипзянов Хоккей

Наиль Якупов составил символическую сборную хоккеистов, с которыми он играл.

– Давайте составим символическую сборную Наиля Якупова, с кем вы играли вместе на льду. Итак, вы на фланге. А кто еще?

– Сразу скажу, что тренером будет Даллас Экинс! Это 100 процентов!

– Серьезно?

– Сарказм! Боже упаси! Вратарей очень много. Деван Дубник за его прекрасные уши. Надеюсь, они в порядке и прекрасно слышат. Это наши внутренние приколы. Были Андрей Василевский, Илья Сорокин, Сема Варламов… Но не в обиду никому выберу Шестеркина. У нас был классный сезон в Питере, и с Игорем играть комфортно. Очень сильный вратарь и офигенный парень.

Центрфорвард – безусловно, Павел Валерьевич Дацюк. На другой край – жаль, я не так много играл с Ильей Ковальчуком. Выберу Никиту Гусева. Замечательные партнеры!

В защиту поставил бы Влада Гаврикова. Видите, у меня только питерские выходят. Хотя можно спокойно было бы ставить пару Шарипзянов – Покка. Это железобетон, к гадалке не ходи. Да, вторым выберу Дамира Шарипзянова, – сказал нападающий «Нефтехимика».

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