Наиль Якупов рассказал, что планировал остаться в «Авангарде».

29-летний нападающий покинул омский клуб в июне этого года. Позднее хоккеист вернулся в « ».

– Почему «Авангард» в итоге не предложил вам контракт? Повлиял уход с поста председателя совета директоров?

– Я не знаю, есть ли тут связь. Да, Крылов ушел, а через неделю « » объявил, что не продлевает контракт со мной и Антоном Беловым. Но я не могу судить, кто принимал решение в руководстве клуба. Конечно, в конце мая в Омске произошли космические перемены.

А так я знаю, что вариант остаться в «Авангарде» еще имелся, и это было моим приоритетом. Я почти три сезона провел в клубе – зачем искать что-то еще? Команда хорошая, ты все знаешь, не надо ничего выдумывать. Приехал на сборы и пошел «бомбить», не надо со всеми знакомиться, изучать город и расписание.

И вот история тянулась, ни «да», ни «нет». Ничего не происходило. А в конце мая мне сказали, что «Авангард» будет делать акцент на молодежь: «Нам нужно подписывать с ребятами долгосрочные контракты».

Я был поначалу удивлен. Возможно, что-то внутреннее есть. Но лично я ни с кем не портил отношения в клубе и не думаю, что у кого-то повернется язык сказать что-то плохое в мою сторону. Моя совесть чиста. Я выкладывался и делал все возможное, никому гадости не причинял. Может быть, разговор зашел о моей травмоопасности, – сказал .