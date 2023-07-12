Якупов хотел остаться в «Авангарде»: «Команда хорошая, я провел в ней почти три сезона – зачем искать что-то еще? А в конце мая мне сказали, что клуб будет делать акцент на молодежь»
Наиль Якупов рассказал, что планировал остаться в «Авангарде».
29-летний нападающий покинул омский клуб в июне этого года. Позднее хоккеист вернулся в «Нефтехимик».
– Почему «Авангард» в итоге не предложил вам контракт? Повлиял уход Александра Крылова с поста председателя совета директоров?
– Я не знаю, есть ли тут связь. Да, Крылов ушел, а через неделю «Авангард» объявил, что не продлевает контракт со мной и Антоном Беловым. Но я не могу судить, кто принимал решение в руководстве клуба. Конечно, в конце мая в Омске произошли космические перемены.
А так я знаю, что вариант остаться в «Авангарде» еще имелся, и это было моим приоритетом. Я почти три сезона провел в клубе – зачем искать что-то еще? Команда хорошая, ты все знаешь, не надо ничего выдумывать. Приехал на сборы и пошел «бомбить», не надо со всеми знакомиться, изучать город и расписание.
И вот история тянулась, ни «да», ни «нет». Ничего не происходило. А в конце мая мне сказали, что «Авангард» будет делать акцент на молодежь: «Нам нужно подписывать с ребятами долгосрочные контракты».
Я был поначалу удивлен. Возможно, что-то внутреннее есть. Но лично я ни с кем не портил отношения в клубе и не думаю, что у кого-то повернется язык сказать что-то плохое в мою сторону. Моя совесть чиста. Я выкладывался и делал все возможное, никому гадости не причинял. Может быть, разговор зашел о моей травмоопасности, – сказал Якупов.
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