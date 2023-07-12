Якупов хочет сыграть в звене с кузеном Раулем: «Было бы круто. Карьера у него только начинается, я смогу передать свой опыт»

Наиль Якупов хочет сыграть в одном звене с кузеном Раулем в «Нефтехимике».

29-летний нападающий в межсезонье вернулся в нижнекамский клуб.

Рауль Якупов в прошлом сезоне провел 4 матча за « » в розыгрыше Кубка Гагарина и забросил одну шайбу.

– У вас 19-летний двоюродный брат играет за «Реактор».

– Скорее, даже играл – я надеюсь, с нового сезона он пробьется в основу «Нефтехимика».

– Это ведь тоже стимул – поиграть с братом в одном звене.

– Да, было бы круто. Я этого и хочу. Наверное, смогу передать свой опыт. А для нашей семьи главное, чтобы мы оба были здоровы, играли в хоккей и получали удовольствие от своего дела. Карьера у Рауля только начинается, дай бог его ждет длинная дорога.

А я ему на этом пути постараюсь помочь. 19 лет – то время, когда пора выстреливать и хорошо показывать себя в команде. У него все для этого есть. Я был рад, когда в прошлом сезоне его подключили к плей-офф , – сказал Якупов.