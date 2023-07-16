Хмелевски присоединится к «Салавату» в конце июля. Форвард отсутствует по семейным причинам

Теги Салават Юлаев КХЛ Саша Хмелевски Хоккей

Форвард Саша Хмелевски присоединится к «Салавату» в конце июля.

В марте уфимский клуб продлил контракт с 24-летним игроком на год.

«Хмелевски прибудет в команду в конце июля. Пока он отсутствует по семейным обстоятельствам», – сообщили в пресс-службе уфимского клуба.

В прошлом сезоне американец набрал 48 (26+22) очков в 67 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. В 6 матчах плей-офф добавил еще 5 (4+1) баллов. 

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