Хмелевски присоединится к «Салавату» в конце июля. Форвард отсутствует по семейным причинам

Форвард Саша Хмелевски присоединится к «Салавату» в конце июля.

В марте уфимский клуб продлил контракт с 24-летним игроком на год.

« прибудет в команду в конце июля. Пока он отсутствует по семейным обстоятельствам», – сообщили в пресс-службе уфимского клуба.

В прошлом сезоне американец набрал 48 (26+22) очков в 67 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. В 6 матчах плей-офф добавил еще 5 (4+1) баллов.