Панин о Хмелевски: «Когда Саша только пришел, я подумал: «Господи, кто это вообще такой?» Но потом он раскрылся, как цветок»

считает, что проделал огромную работу в сезоне-2022/23.

– Уже после окончания сезона стало известно, что Александр Хмелевски продлил контракт на год. Как быстро он адаптировался к русскому менталитету и ?

– Когда Саша только пришел в команду, я подумал: «Господи, кто это вообще такой?» Я говорю не про личные качества, а профессиональные. Я ему это потом рассказывал: «Сань, но прошло какое-то время, месяц-два-три и ты раскрылся, как цветок».

То, каким он приехал и на какой уровень вышел под конец сезона, это огромная разница. Он большой красавчик, проделал огромную работу. Как человек Саша очень классный, здорово вписался в наш коллектив. Все им очень довольны. Думаю, он собой тоже, – сказал капитан « ».