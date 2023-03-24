Панин о Хмелевски: «Когда Саша только пришел, я подумал: «Господи, кто это вообще такой?» Но потом он раскрылся, как цветок»

Теги Салават Юлаев Григорий Панин КХЛ Саша Хмелевски Хоккей

Григорий Панин считает, что Саша Хмелевски проделал огромную работу в сезоне-2022/23.

– Уже после окончания сезона стало известно, что Александр Хмелевски продлил контракт на год. Как быстро он адаптировался к русскому менталитету и КХЛ?

– Когда Саша только пришел в команду, я подумал: «Господи, кто это вообще такой?» Я говорю не про личные качества, а профессиональные. Я ему это потом рассказывал: «Сань, но прошло какое-то время, месяц-два-три и ты раскрылся, как цветок».

То, каким он приехал и на какой уровень вышел под конец сезона, это огромная разница. Он большой красавчик, проделал огромную работу. Как человек Саша очень классный, здорово вписался в наш коллектив. Все им очень довольны. Думаю, он собой тоже, – сказал капитан «Салавата».

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1 комментарий

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Андрей Русский
А ты кто такой.... А? Все привозы 99% только от тебя. Косячник знатный. Иди уж на пенсию.... Надоел по полной.....
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