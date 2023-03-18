Хмелевски об НХЛ: «Смотрел на путь Панарина и Капризова, хотел бы пойти по нему. Реально топовые игроки»

сказал, что равняется на путь и в НХЛ.

23-летний форвард подписал новый контракт с « » на один сезон.

– « » следит за вашими успехами, общаетесь с клубом?

– Во время сезона мы немного общались, но после подписания контракта пока не разговаривали. Надеюсь, будет разговор, обсудим этот сезон.

– То есть не обсуждали, что хотите остаться еще на год?

– Нет, это другой клуб. Обсуждал контракт только с семьей и агентом.

– Хотите пойти по пути Панарина или Капризова, которые уезжали в НХЛ, став звездами в КХЛ?

– Конечно, смотрел на их путь и хотел бы пойти по нему. Пока мне нужно много в чем добавить, много чего добиться, чтобы дойти до их уровня, потому что Панарин и Капризов – реально топовые игроки, – сказал Хмелевски.