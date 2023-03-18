Хмелевски об НХЛ: «Смотрел на путь Панарина и Капризова, хотел бы пойти по нему. Реально топовые игроки»
Саша Хмелевски сказал, что равняется на путь Артемия Панарина и Кирилла Капризова в НХЛ.
23-летний форвард подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым» на один сезон.
– «Сан-Хосе» следит за вашими успехами, общаетесь с клубом?
– Во время сезона мы немного общались, но после подписания контракта пока не разговаривали. Надеюсь, будет разговор, обсудим этот сезон.
– То есть не обсуждали, что хотите остаться еще на год?
– Нет, это другой клуб. Обсуждал контракт только с семьей и агентом.
– Хотите пойти по пути Панарина или Капризова, которые уезжали в НХЛ, став звездами в КХЛ?
– Конечно, смотрел на их путь и хотел бы пойти по нему. Пока мне нужно много в чем добавить, много чего добиться, чтобы дойти до их уровня, потому что Панарин и Капризов – реально топовые игроки, – сказал Хмелевски.
Ты молодец! Лучше не торопится в НХЛ , а планомерно становится лучшим игроком КХЛ и у тебя все для этого есть!
Статистика для 23 лет на очень серьезном уровне, но кажется он КХЛ уже сейчас немного перерос