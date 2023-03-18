Хмелевски об НХЛ: «Смотрел на путь Панарина и Капризова, хотел бы пойти по нему. Реально топовые игроки»

Теги Салават Юлаев Сан-Хосе НХЛ КХЛ Артемий Панарин Кирилл Капризов Чемпионат.com Саша Хмелевски Хоккей

Саша Хмелевски сказал, что равняется на путь Артемия Панарина и Кирилла Капризова в НХЛ. 

23-летний форвард подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым» на один сезон. 

– «Сан-Хосе» следит за вашими успехами, общаетесь с клубом?

– Во время сезона мы немного общались, но после подписания контракта пока не разговаривали. Надеюсь, будет разговор, обсудим этот сезон.

– То есть не обсуждали, что хотите остаться еще на год?

– Нет, это другой клуб. Обсуждал контракт только с семьей и агентом.

– Хотите пойти по пути Панарина или Капризова, которые уезжали в НХЛ, став звездами в КХЛ?

– Конечно, смотрел на их путь и хотел бы пойти по нему. Пока мне нужно много в чем добавить, много чего добиться, чтобы дойти до их уровня, потому что Панарин и Капризов – реально топовые игроки, – сказал Хмелевски. 

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3 комментария

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Камиль Мухаметшин
Саша все в твоих руках!
Ты молодец! Лучше не торопится в НХЛ , а планомерно становится лучшим игроком КХЛ и у тебя все для этого есть!
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Ачиваков Марат
Хорошее желание. Дайте парню достойных партнеров, нам нужна крепкая первая пятерка. У Капризова был Умарк.
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ottomann
У Хмелевски как раз тот случай может быть, когда поездка в КХЛ из АХЛ даст прямую дорогу в НХЛ.
Статистика для 23 лет на очень серьезном уровне, но кажется он КХЛ уже сейчас немного перерос
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