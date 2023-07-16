Сопин о молодежи «Динамо»: «Две позиции лимитчиков, на них немаленькая очередь. Приятная головная боль для тренеров»

Теги Алексей Сопин КХЛ Динамо Джордан Уил лимит на молодых игроков Седрик Пакетт Хоккей

Алексей Сопин рассказал о старте тренировочного сбора «Динамо».

«Команда вышла из отпуска, прошла медобследование и уже прибыла на сбор в Нижегородскую область.

Первый день пропустят несколько молодых ребят, которые сдают экзамены для поступления в ВУЗы, а также Седрик Пакетт, который только вчера прилетел в Москву. В понедельник к команде присоединится Джордан Уил.

Внимательно будем следить за работой молодых ребят. У нас две вакантные позиции лимитчиков, но при этом очередь на них немаленькая. Это приятная головная боль для тренерского штаба», – сказал спортивный директор московского клуба. 

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