Сопин о молодежи «Динамо»: «Две позиции лимитчиков, на них немаленькая очередь. Приятная головная боль для тренеров»

Алексей Сопин рассказал о старте тренировочного сбора «Динамо».

«Команда вышла из отпуска, прошла медобследование и уже прибыла на сбор в Нижегородскую область.

Первый день пропустят несколько молодых ребят, которые сдают экзамены для поступления в ВУЗы, а также , который только вчера прилетел в Москву. В понедельник к команде присоединится .

Внимательно будем следить за работой молодых ребят. У нас две вакантные позиции лимитчиков, но при этом очередь на них немаленькая. Это приятная головная боль для тренерского штаба», – сказал спортивный директор московского клуба.