Директор «Динамо» о драфте КХЛ: «Североамериканская модель работать не будет. Бывает, что в больших клубах скапливается 5-10 талантливых ребят, а в основу попадут 1-2»

Алексей Сопин оценил возможность возвращения драфта в КХЛ.

– Отталкиваясь от драфта новичков НХЛ, нужно ли в КХЛ вернуть эту процедуру?

– Для таких больших хоккейных школ как , «Динамо», « », «Магнитка», « », « » сам драфт будет проблемой.

Ведь в НХЛ клуб и хоккейная школа не зависят друг от друга. Игроки воспитываются в юниорских и студенческих командах.

А у нас получается, команды КХЛ вкладывают деньги в детей с пяти лет – и потом ты просто теряешь на драфте своего воспитанника.

Да, как раньше было, можно на драфте КХЛ кого-то защитить. Игрок имел иммунитет. Но что за драфт тогда получается?

Немного не та конструкция, как в НХЛ. Я думаю, что в наших реалиях североамериканская модель драфта работать не будет. Или надо придумать алгоритм, который будет устраивать всех.

– Пожалуйста – если берешь на драфте воспитанника «Динамо», то платишь компенсацию в несколько миллионов рублей. Сумма будет зависеть от номера драфта.

– Надо смотреть на сумму, конечно. Это нужно обсуждать. С другой стороны, я встану сейчас на сторону хоккеистов.

Бывает, что в больших клубах скапливается пять-десять талантливых ребят. Но мы все понимаем, что в основной состав «Динамо» попадут один или двое. И это уже будет большим успехом.

А что тогда случится с остальными? Они могут пересидеть и вообще закончить с хоккеем или пропасть в Высшей лиге.

Они не вырастут в больших хоккеистов, и тогда процедура драфта для них будет плюсом, потому что есть шанс перейти в другой клуб.

Если обговорить размеры компенсации, которая будет не космической, но покроет часть затрат, то можно говорить о драфте в КХЛ.

Это должно еще больше выровнять уровень лиги. На том же Дальнем Востоке хоккейные школы работают не так давно, и у них есть проблема с подготовкой юниоров.

Так что схему драфта можно продумать. Самое главное, мы получим еще большее развитие игроков для сборной и . На выходе мы получим больше хоккеистов, – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.