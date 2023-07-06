Директор «Динамо» Сопин: «Полуфинал Кубка Гагарина – минимальная задача на сезон»

Спортивный директор «Динамо» назвал задачу клуба на новый сезон.

– Какая официальная цель стоит перед « » на сезон‑2023/24? Если бело‑голубые выйдут во второй раунд плей‑офф, где достойно проиграют – это будет хорошо?

– На совете директоров «Динамо» было озвучено, что мы должны выйти в финал конференции. Но сейчас поменялась схема проведения, ввели перекрестный плей‑офф. Как я понимаю, минимальная задача – это полуфинал, – сказал .