Директор «Динамо» Сопин: «Полуфинал Кубка Гагарина – минимальная задача на сезон»
Спортивный директор «Динамо» назвал задачу клуба на новый сезон.
– Какая официальная цель стоит перед «Динамо» на сезон‑2023/24? Если бело‑голубые выйдут во второй раунд плей‑офф, где достойно проиграют – это будет хорошо?
– На совете директоров «Динамо» было озвучено, что мы должны выйти в финал конференции. Но сейчас поменялась схема проведения, ввели перекрестный плей‑офф. Как я понимаю, минимальная задача – это полуфинал, – сказал Алексей Сопин.
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