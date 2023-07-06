Директор «Динамо» про Гусева: «Никита – большой мастер и прекрасный бомбардир. Предлагаем ему совершенно адекватные деньги, нет никаких космических цифр»

Спортивный директор «Динамо» рассказал о ходе переговоров с Никитой Гусевым.

– Как идет подготовка московского « » к сезону?

– 13-14 июля команда пройдет медосмотр, ребята будут потихоньку собираться. 15 июля мы уезжаем в Нижний Новгород на наш традиционный сбор. Там начнется основная работа, будут проходить двусторонки.

– То есть вся команда должна быть собрана 15 июля?

– Да – сели на поезд и поехали.

– А если Никита Гусев, которого вы ждете, до этой даты не решится перейти в «Динамо»?

– Мы обсуждали этот момент с его агентами. Нам важно, чтобы Никита определился до начала сборов. Гусев это держит в уме.

– Может ли Гусев стать самым дорогим игроком ? Или у вас малобюджетная команда?

– Я бы не сказал, что малобюджетная. Но у нас есть определенный ценовой потолок, который мы не сможем превысить. Мы предлагаем совершенно адекватные деньги согласно уровню его игры. Нет никаких космических цифр.

– Насколько такой игрок важен для московского «Динамо» с точки зрения бренда? Взлетит ли продажа свитеров?

– Все знают, что Гусев – большой мастер и прекрасный бомбардир. Посмотрите его статистику за многие сезоны КХЛ. Никита – звездный игрок нашей лиги, и его возможный приход будет еще активнее привлекать болельщиков.

Мы это прекрасно понимаем, это знает наш маркетинг, наши руководители. Это дополнительная аудитория – вдобавок к тому, что Никита Гусев просто хороший хоккеист, – сказал .