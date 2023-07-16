Гомоляко о Михайлисе в «Металлурге»: «Он не против даже в середине сезона продлить контракт»

Сергей Гомоляко рассказал, почему Никита Михайлис заключил с «Металлургом» однолетнее соглашение.

— Почему Михайлиса подписали только на один год?

— Каждый менеджер хочет подписать хорошего хоккеиста не на год, не на два, а на три, четыре. Но здесь сказалось желание игрока. Он хочет посмотреть, как его будет использовать новый тренерский штаб.

Понятно, что изъявил желание играть здесь. Хоккей Разина ему подходит. Он захотел посмотреть, как сложится год.

А так, он не против даже в середине сезона продлить контракт. Это дело времени, – сказал спортивный директор « ».

В прошлом сезоне Михайлис набрал 41 (15+26) очко в 58 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ за «Барыс».