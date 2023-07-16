Гомоляко о Михайлисе в «Металлурге»: «Он не против даже в середине сезона продлить контракт»

Теги Металлург Мг Сергей Гомоляко КХЛ Никита Михайлис Хоккей

Сергей Гомоляко рассказал, почему Никита Михайлис заключил с «Металлургом» однолетнее соглашение.

— Почему Михайлиса подписали только на один год?

— Каждый менеджер хочет подписать хорошего хоккеиста не на год, не на два, а на три, четыре. Но здесь сказалось желание игрока. Он хочет посмотреть, как его будет использовать новый тренерский штаб.

Понятно, что Никита изъявил желание играть здесь. Хоккей Разина ему подходит. Он захотел посмотреть, как сложится год.

А так, он не против даже в середине сезона продлить контракт. Это дело времени, – сказал спортивный директор «Металлурга».

В прошлом сезоне Михайлис набрал 41 (15+26) очко в 58 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ за «Барыс».

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