Директор «Металлурга» о Михайлисе: «У игроков остались предрассудки – небольшой город, хуже бытовые вещи. Боремся со стереотипами за счет доплаты 5% от контракта»

Сергей Гомоляко прокомментировал переход Никиты Михайлиса в «Металлург».

Сообщалось, что нападающий получит 80 миллионов рублей за сезон в уральском клубе.

– Отличный игрок с хорошими данными, готовый выйти на новый уровень. Выиграли борьбу за него у нескольких хороших топ-клубов.

– Переплатили?

– Мы так не считаем.

При этом мы неоднократно говорили о том, что у некоторых игроков еще остались предрассудки, что если город небольшой, то в нем почему-то должно быть хуже с какими-то бытовыми вещами. Это абсолютно не соответствует действительности.

В Магнитогорске все в полном порядке, но бороться с этими стереотипами нам приходится постоянно, в том числе за счет небольшой доплаты в районе 5% от суммы контракта.

Та же история с иностранцами.

Даже в это межсезонье несколько игроков предпочли переехать в крупные города на контракт ниже, чем предлагали мы, – сказал спортивный директор « » .