Директор «Металлурга» о Михайлисе: «У игроков остались предрассудки – небольшой город, хуже бытовые вещи. Боремся со стереотипами за счет доплаты 5% от контракта»
Сергей Гомоляко прокомментировал переход Никиты Михайлиса в «Металлург».
Сообщалось, что нападающий получит 80 миллионов рублей за сезон в уральском клубе.
– Отличный игрок с хорошими данными, готовый выйти на новый уровень. Выиграли борьбу за него у нескольких хороших топ-клубов.
– Переплатили?
– Мы так не считаем.
При этом мы неоднократно говорили о том, что у некоторых игроков еще остались предрассудки, что если город небольшой, то в нем почему-то должно быть хуже с какими-то бытовыми вещами. Это абсолютно не соответствует действительности.
В Магнитогорске все в полном порядке, но бороться с этими стереотипами нам приходится постоянно, в том числе за счет небольшой доплаты в районе 5% от суммы контракта.
Та же история с иностранцами.
Даже в это межсезонье несколько игроков предпочли переехать в крупные города на контракт ниже, чем предлагали мы, – сказал спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко.
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