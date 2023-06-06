Леонид Вайсфельд: «Михайлис – это усиление для любого клуба КХЛ. Вопрос в цена-качество – отработает ли он деньги?»

Теги Металлург Мг Леонид Вайсфельд КХЛ Никита Михайлис Хоккей

Леонид Вайсфельд считает Никиту Михайлиса усилением для любого клуба КХЛ.

Нападающий перешел в «Металлург», где, как сообщалось, получит 80 миллионов рублей за сезон.

– Михайлис – это усиление для любого клуба КХЛ. Вопрос в соотношении цена-качество – отработает ли он эти деньги? А то, что он сильный игрок, в этом сомнений нет.

– «Металлург» переплатил?

– Сергей Гомоляко объяснил почему. Это рынок, такой контракт взяли не с потолка.

Видимо, другие клубы давали аналогичные суммы. Вот взять Арсения Грицюка: «Авангард», возможно, считает, что хоккеисту переплатили, а СКА – нет. Посмотрим, как эти ребята сыграют.

– Гомоляко заявил, что приходится переплачивать 5% за город. Такая проблема есть у Магнитогорска?

– Из своей практики могу сказать, что все зависит от приоритетов: кто-то хочет играть в больших городах, кто-то – в маленьких, а кому-то вообще все равно и поедут туда, где больше заплатят. Кто-то может поехать к тренеру, у всех свои соображения.

В принципе, с Гомоляко можно согласиться: эта теория работает, правда, не всегда, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд.

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2 комментария

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крок 58
Да не наработает он на 80 мультов… ну вы что?!
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Семен Бабцов
Ответ крок 58
Да не наработает он на 80 мультов… ну вы что?!
У нас народ верит в чудеса. Много преданных клубу болельщиков, которые не сомневаются: у Разина Михайлис зафеерит. По факту увидим уже осенью. Игрок хороший в любом случае. Да чего уж там... Я и сам надеюсь на кубок в новом сезоне🙂
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