Президент «Барыса» о Михайлисе в «Металлурге»: «Люди ищут, где больше заработать. Тяжело соревноваться с клубами, у которых больше бюджет»

Теги Металлург Мг КХЛ Барыс Никита Михайлис Спорт-Экспресс Sports.ru - Казахстан Хоккей

Президент «Барыса» высказался о переходе Никиты Михайлиса в «Металлург».

– Команда сильно изменится? «Барыс» покинуло много игроков, в том числе главная звезда – Никита Михайлис.

– Игроки уходят на лучшие условия.

Наше желание – больше оставить своих игроков. Люди ищут, где больше заработать. Нам тяжело соревноваться с клубами, у которых больше бюджет.

Хоккей – скоротечный вид спорта. В него играют до 35 лет. Люди ищут, где больше заработать, чтобы хватило на жизнь после хоккея.

– Михайлиса не получилось сохранить из-за денежного вопроса?

– Думаю, да.

Мы предлагали Никите двухлетний контракт на прежних условиях, но он захотел перейти в «Металлург». У этого клуба есть возможность выиграть Кубок Гагарина, – сказал президент «Барыса» Борис Иванищев.

Сообщалось, что нападающий подписал соглашение с уральским клубом с окладом 80 миллионов рублей за сезон.

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