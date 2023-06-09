Президент «Барыса» о Михайлисе в «Металлурге»: «Люди ищут, где больше заработать. Тяжело соревноваться с клубами, у которых больше бюджет»

Президент «Барыса» высказался о переходе Никиты Михайлиса в «Металлург».

– Команда сильно изменится? « » покинуло много игроков, в том числе главная звезда – .

– Игроки уходят на лучшие условия.

Наше желание – больше оставить своих игроков. Люди ищут, где больше заработать. Нам тяжело соревноваться с клубами, у которых больше бюджет.

Хоккей – скоротечный вид спорта. В него играют до 35 лет. Люди ищут, где больше заработать, чтобы хватило на жизнь после хоккея.

– Михайлиса не получилось сохранить из-за денежного вопроса?

– Думаю, да.

Мы предлагали Никите двухлетний контракт на прежних условиях, но он захотел перейти в « ». У этого клуба есть возможность выиграть Кубок Гагарина, – сказал президент «Барыса» Борис Иванищев.

Сообщалось, что нападающий подписал соглашение с уральским клубом с окладом 80 миллионов рублей за сезон.