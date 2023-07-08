Сергей Герсонский: «Авангард» постарался поднять общий средний уровень команды. Уверен, что к концу регулярки клуб будет сильнее, чем в прошлом сезоне»

Сергей Герсонский высказался о селекции «Авангарда» в межсезонье.

«Какие-то выводы пока делать рано, это все равно, что гадать на кофейной гуще, потому что мы не знаем, кто останется в команде, а кто из новичков еще появится.

До тех пор, пока Ткачев находится в подвешенном состоянии, непонятно, что будет даже с первым звеном « », чего уж говорить о втором. Проанализирую уже состоявшиеся трансферы.

я помню еще по тем временам, когда он выступал за омские команды в МХЛ и , но с тех пор пристально за ним не следил. На мой взгляд, это довольно умный хоккеист, хорошо читающий игру, но в молодости ему не хватало динамики и мощности в ведении силовой борьбы. Если сравнивать с Бродхерстом, то в созидании Пьянов, конечно, интереснее. Главный вопрос – не будет ли новый центрфорвард уступать старому в динамике?

Что же касается , то досконально мы его не разбирали, пока понятно только, что он техничный и быстрый. Но что с этим будет делать , обсуждать рано. Давайте дождемся новых шагов клуба на селекционном поле, да и подтверждения перехода хоккеиста, если он состоится.

Плюс, я бы посмотрел за тренировочным процессом, да и первые контрольные матчи в межсезонье. На мой взгляд, «Авангард» постарался поднять общий средний уровень команды. Но заменить ушедших лидеров, конечно, не так просто, особенно это будет заметно на старте чемпионата. Тем не менее, уверен, к концу регулярки это будет уже другой «Авангард» – сильнее не только того, что начнет сезон, но и того, что был в предыдущем чемпионате», – сказал бывший тренер омичей.