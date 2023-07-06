Егор Чинахов: «Будем надеться, что Ткачев скоро выиграет Кубок Гагарина. Если выиграет «Авангард», буду очень рад»
Егор Чинахов рассказал, что обрадуется победе «Авангарда» в Кубке Гагарина.
– За плей-офф в КХЛ удалось иногда следить?
– Я смотрел весь плей-офф.
Как раз в тот момент получил травму, делать было нечего. Вставал утром и смотрел матчи КХЛ. Интересная серия у «Ак Барса» с ЦСКА получилась.
– За кого болели?
– За красивый хоккей!
– Может, у вас друзья в какой-то команде...
– За Володю Ткачева болею, но не получилось ничего. Будем надеться, что скоро выиграет Кубок Гагарина.
– С «Авангардом»?
– Я не знаю, где Володя окажется. Но если выиграет «Авангард», я буду очень рад, – сказал бывший нападающий «Авангарда» Егор Чинахов, выступающий за «Коламбус».
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