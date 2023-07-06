Егор Чинахов: «Будем надеться, что Ткачев скоро выиграет Кубок Гагарина. Если выиграет «Авангард», буду очень рад»

Теги Авангард КХЛ Кубок Гагарина Владимир Ткачев 1995 Егор Чинахов Хоккей

Егор Чинахов рассказал, что обрадуется победе «Авангарда» в Кубке Гагарина.

– За плей-офф в КХЛ удалось иногда следить?

– Я смотрел весь плей-офф.

Как раз в тот момент получил травму, делать было нечего. Вставал утром и смотрел матчи КХЛ. Интересная серия у «Ак Барса» с ЦСКА получилась.

– За кого болели?

– За красивый хоккей!

– Может, у вас друзья в какой-то команде...

– За Володю Ткачева болею, но не получилось ничего. Будем надеться, что скоро выиграет Кубок Гагарина.

– С «Авангардом»?

– Я не знаю, где Володя окажется. Но если выиграет «Авангард», я буду очень рад, – сказал бывший нападающий «Авангарда» Егор Чинахов, выступающий за «Коламбус».

1 комментарий

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Angryslon
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