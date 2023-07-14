Алексей Шевченко: «Все идет к тому, что мы увидим тройку Ткачев – Найт – Буше. Отлично для «Авангарда»

Алексей Шевченко намекнул на возвращение Владимира Ткачева в «Авангард».

«Все идет к тому, что на турнире в Сочи мы увидим тройку Ткачев – Найт – Буше. Отлично для «Авангарда», – написал журналист.

– – – ведущее звено « » в прошлом сезоне.

Сочетание в общей сложности забросило 42 шайбы, став самой результативной тройкой в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Ранее сообщалось, что Ткачев рассматривает возможность подписания контракта в НХЛ.

Ткачев занял первое место в списке лучших бомбардиров «Авангарда» в прошедшем чемпионате КХЛ, набрав 59 (23+36) очков в 64 матчах. В плей-офф он записал на свой счет 14 (3+11) баллов в 14 играх.