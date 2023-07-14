Алексей Шевченко: «Все идет к тому, что мы увидим тройку Ткачев – Найт – Буше. Отлично для «Авангарда»
Алексей Шевченко намекнул на возвращение Владимира Ткачева в «Авангард».
«Все идет к тому, что на турнире в Сочи мы увидим тройку Ткачев – Найт – Буше. Отлично для «Авангарда», – написал журналист.
Владимир Ткачев – Корбан Найт – Рид Буше – ведущее звено «Авангарда» в прошлом сезоне.
Сочетание в общей сложности забросило 42 шайбы, став самой результативной тройкой в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Ранее сообщалось, что Ткачев рассматривает возможность подписания контракта в НХЛ.
Ткачев занял первое место в списке лучших бомбардиров «Авангарда» в прошедшем чемпионате КХЛ, набрав 59 (23+36) очков в 64 матчах. В плей-офф он записал на свой счет 14 (3+11) баллов в 14 играх.
Это заявка на по 2 банки в среднем за матч от звена.
Это от 02.06.23
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