Алексей Шевченко: «Все идет к тому, что мы увидим тройку Ткачев – Найт – Буше. Отлично для «Авангарда»

Теги Авангард КХЛ Владимир Ткачев 1995 Корбан Найт Рид Буше Алексей Шевченко Хоккей

Алексей Шевченко намекнул на возвращение Владимира Ткачева в «Авангард».

«Все идет к тому, что на турнире в Сочи мы увидим тройку Ткачев – Найт – Буше. Отлично для «Авангарда», – написал журналист.

Владимир ТкачевКорбан НайтРид Буше – ведущее звено «Авангарда» в прошлом сезоне. 

Сочетание в общей сложности забросило 42 шайбы, став самой результативной тройкой в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Ранее сообщалось, что Ткачев рассматривает возможность подписания контракта в НХЛ.

Ткачев занял первое место в списке лучших бомбардиров «Авангарда» в прошедшем чемпионате КХЛ, набрав 59 (23+36) очков в 64 матчах. В плей-офф он записал на свой счет 14 (3+11) баллов в 14 играх.

9 комментариев

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Александр Черноусов
дай бы Бог !
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Антон Фёдоров
и это будет отлично👍👏😆
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цэсемьэр
не одному Ак Барсу восток кошмарить, отличная новость!
+3
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Александр Невский
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Новость бомба конечно . Опять до финала востока дойдут.
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Забор Высоков
Выглядит недурно!
Это заявка на по 2 банки в среднем за матч от звена.
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-2
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Александр Маслов
какое возвращение,Ткачев и не покидал Авангард, он в составе команды ,да он планировал в НХЛ,но говорил,если с НХЛ не подпишет,то в приоритете Авангард, и это правильно.
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rrvin
«Уговорить Владимира Ткачева остаться в КХЛ не получилось. Но с отъездом не все так однозначно. И главное: он хочет играть в «Авангарде», – написал Алексей Шевченко.
Это от 02.06.23
Чего этот журналист делает в своей профессии?
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Rudenzik
Ответ Александр Невский
Новость бомба конечно . Опять до финала востока дойдут.
Не будет никакого финала востока, плей-офф перекрёстный
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