Морозов об уровне КХЛ: «От возвращения Радулова, Ткачева, Яшкина стало меньше мастерства? Оно возросло»
Алексей Морозов высказался касательно уровня хоккея в КХЛ.
– Самый дискуссионный вопрос о КХЛ: снижается или не снижается уровень мастерства и хоккея в лиге?
– Хоккей вообще меняется.
Как можно оценивать уровень мастерства? Это как отцы и дети. Отцы – это прошлое. Дети сейчас растут, развиваются и учатся играть в другой хоккей – динамичный, быстрый, на маленьких площадках.
Сейчас берешь клюшку, не чувствуешь ее в руке и думаешь: как же мы старыми-то бросали раньше?
– А как бы вы бросали современными клюшками тогда?
– Вот именно! Этим вопросом мы всегда задаемся, но наше время прошло.
Изменился сам хоккей. Сейчас побеждают за счет организации команды и мастеровитых игроков. Важна динамика и физическая форма.
Нельзя сопоставлять то, как играли раньше и как сейчас. Хоккей стал другим. Посмотрите на другие лиги. Игра быстрее, где-то упрощеннее, меньше риска.
В КХЛ всегда есть мастеровитые хоккеисты, за которыми интересно смотреть. Вернулись Радулов, Ткачев, Яшкин.
Что, от их возвращения стало меньше мастерства? Оно, наоборот, возросло, – сказал президент лиги Алексей Морозов.
10+ топовых игроков в лиге прямо сейчас поехали: Григоренко, Нестеров, Толчинский, Найт, Буше, Пресс, Гусев, Шипачев, Никишин, Лайпсик, Мае, Яковлев - можно продолжить.
А если за 10 лет брать топчиков лиги, ну тогда я вообще не знаю зачем я с вами веду диалоги, если вы считаете, что их в лиге не было, просто сходу навскидку: Ковальчук, Панарин, Дадонов, Капризов, Умарк, Хартикайнен.
Абстракций у меня никаких не было.