Морозов об уровне КХЛ: «От возвращения Радулова, Ткачева, Яшкина стало меньше мастерства? Оно возросло»

Алексей Морозов высказался касательно уровня хоккея в КХЛ.

– Самый дискуссионный вопрос о : снижается или не снижается уровень мастерства и хоккея в лиге?

– Хоккей вообще меняется.

Как можно оценивать уровень мастерства? Это как отцы и дети. Отцы – это прошлое. Дети сейчас растут, развиваются и учатся играть в другой хоккей – динамичный, быстрый, на маленьких площадках.

Сейчас берешь клюшку, не чувствуешь ее в руке и думаешь: как же мы старыми-то бросали раньше?

– А как бы вы бросали современными клюшками тогда?

– Вот именно! Этим вопросом мы всегда задаемся, но наше время прошло.

Изменился сам хоккей. Сейчас побеждают за счет организации команды и мастеровитых игроков. Важна динамика и физическая форма.

Нельзя сопоставлять то, как играли раньше и как сейчас. Хоккей стал другим. Посмотрите на другие лиги. Игра быстрее, где-то упрощеннее, меньше риска.

В КХЛ всегда есть мастеровитые хоккеисты, за которыми интересно смотреть. Вернулись Радулов, Ткачев, Яшкин.

Что, от их возвращения стало меньше мастерства? Оно, наоборот, возросло, – сказал президент лиги .