Морозов об уровне КХЛ: «От возвращения Радулова, Ткачева, Яшкина стало меньше мастерства? Оно возросло»

Теги Алексей Морозов Александр Радулов КХЛ Дмитрий Яшкин Владимир Ткачев 1995 Спорт-Экспресс Хоккей

Алексей Морозов высказался касательно уровня хоккея в КХЛ.

– Самый дискуссионный вопрос о КХЛ: снижается или не снижается уровень мастерства и хоккея в лиге?

– Хоккей вообще меняется.

Как можно оценивать уровень мастерства? Это как отцы и дети. Отцы – это прошлое. Дети сейчас растут, развиваются и учатся играть в другой хоккей – динамичный, быстрый, на маленьких площадках.

Сейчас берешь клюшку, не чувствуешь ее в руке и думаешь: как же мы старыми-то бросали раньше?

– А как бы вы бросали современными клюшками тогда?

– Вот именно! Этим вопросом мы всегда задаемся, но наше время прошло.

Изменился сам хоккей. Сейчас побеждают за счет организации команды и мастеровитых игроков. Важна динамика и физическая форма.

Нельзя сопоставлять то, как играли раньше и как сейчас. Хоккей стал другим. Посмотрите на другие лиги. Игра быстрее, где-то упрощеннее, меньше риска.

В КХЛ всегда есть мастеровитые хоккеисты, за которыми интересно смотреть. Вернулись Радулов, Ткачев, Яшкин.

Что, от их возвращения стало меньше мастерства? Оно, наоборот, возросло, – сказал президент лиги Алексей Морозов.

4 комментария

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малан
К нам возвращаются заканчивать с хоккеем! За последнее лет 10, ни одного качественного хоккеиста к нам не приехало! С каждым годом уровень кхл становится все ниже и ниже. Хватит обманывать народ, как была Суперлига в начале нулевых, так и осталась. Возможно даже тогда уровень игроков был выше
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KaizerSoze
Ответ Vadoniy
Так это... Припишите этих 10+ (то есть минимум 11) лучших игроков с невероятным уровнем и на пике карьеры. А то абстракции, абстракции, "да все", "да всегда", "да легко". Если получится, посмотрим, кто был в топе 10 лет назад, посравниваем. Затем ещё найдём, что сравнить
Так я вообще про нынешнее время говорил, у меня никаких асбтракций в посте нет, в отличие от первого комментария.

10+ топовых игроков в лиге прямо сейчас поехали: Григоренко, Нестеров, Толчинский, Найт, Буше, Пресс, Гусев, Шипачев, Никишин, Лайпсик, Мае, Яковлев - можно продолжить.

А если за 10 лет брать топчиков лиги, ну тогда я вообще не знаю зачем я с вами веду диалоги, если вы считаете, что их в лиге не было, просто сходу навскидку: Ковальчук, Панарин, Дадонов, Капризов, Умарк, Хартикайнен.

Абстракций у меня никаких не было.
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