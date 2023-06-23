Сушинский о Гусеве: «Хороший вариант при пустом рынке. Но они с Ткачевым – одноплановые игроки, «Авангарду» нужно определиться»

Максим Сушинский высказался о карьерных перспективах форварда Никиты Гусева.

30-летний игрок находится в статусе неограниченно свободного агента.

«Безусловно, Гусев – хороший вариант для любого клуба лиги, особенно с учетом пустого рынка игроков. Уверен, он будет востребован в любой команде. Вот только и Ткачев – это два одноплановых хоккеиста, поэтому « » нужно определиться с приоритетами.

Ведь агент и сам игрок уже заявили, что если не уедут в НХЛ, то хотели бы остаться в «Авангарде». И в такой ситуации, Ткачев, конечно, лучший вариант, потому что он играл в команде, неплохо взаимодействовал с Найтом и Буше, хорошо знаком тренерам», – сказал бывший президент омского клуба.