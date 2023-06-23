Бабаев о Ткачеве: «Авангард» – первая команда, с которой планируем общаться в КХЛ, если он не поедет в НХЛ. Ждем открытия рынка свободных агентов»
Шуми Бабаев высказался о будущем Владимира Ткачева.
«Мы ждем открытия рынка свободных агентов НХЛ, после этого станет что-то понятно, где-то до конца июля все решится.
С Омском разговаривали, первая команда, с которой планируем общаться в КХЛ, будет «Авангард». Если, конечно, Владимир не поедет в НХЛ. Посмотрим по ситуации», – сказа агент игрока Шуми Бабаев.
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