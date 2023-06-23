Бабаев о Ткачеве: «Авангард» – первая команда, с которой планируем общаться в КХЛ, если он не поедет в НХЛ. Ждем открытия рынка свободных агентов»

Шуми Бабаев высказался о будущем Владимира Ткачева.

«Мы ждем открытия рынка свободных агентов , после этого станет что-то понятно, где-то до конца июля все решится.

С Омском разговаривали, первая команда, с которой планируем общаться в , будет « ». Если, конечно, не поедет в НХЛ. Посмотрим по ситуации», – сказа агент игрока .