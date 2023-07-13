«Считаю СКА лучшим клубом в России для развития». Синяткин о переходе из питерского «Динамо»

Семен Синяткин считает СКА лучшим клубом для развития хоккеистов.

В июне СКА выменял 19-летнего нападающего у питерского « » на денежную компенсацию.

– Как и когда на вас вышел СКА?

– Я был на сборах Шуми Бабаева. Он подошел ко мне и сказал, что есть заинтересованность со стороны СКА.

Я был готов. Считаю СКА лучшим клубом в России для развития, у команд этой системы всегда стоят задачи выигрывать. Посоветовавшись с семьей, принял решение о переходе.

– В СКА серьезная конкуренция за место в составе, брали это в расчет?

– Я к ней готов, ведь без конкуренции нет будущего и развития.

– Кто вам запомнился больше всего в играх против СКА-1946?

– Ребята, с которыми я играл в сборной России: братья Демидовы, Никита Недопекин, Даниил Лазутин, Михаил Березовский, Владислав Сапунов, Сергей Иванов.

Это только те игроки, которых могу назвать с ходу, может кого-то упустил.

– Кто из состава армейцев поздравил первым после подписания контракта?

– Еще до того, как новость появилась в СМИ, мне написал . Он поздравил меня с переходом и сказал писать ему, если будут вопросы.

После этого мне написали многие игроки, поздравляли и предлагали помощь. В очень дружелюбный коллектив, – сказал Семен Синяткин.