«Считаю СКА лучшим клубом в России для развития». Синяткин о переходе из питерского «Динамо»
Семен Синяткин считает СКА лучшим клубом для развития хоккеистов.
В июне СКА выменял 19-летнего нападающего у питерского «Динамо» на денежную компенсацию.
– Как и когда на вас вышел СКА?
– Я был на сборах Шуми Бабаева. Он подошел ко мне и сказал, что есть заинтересованность со стороны СКА.
Я был готов. Считаю СКА лучшим клубом в России для развития, у команд этой системы всегда стоят задачи выигрывать. Посоветовавшись с семьей, принял решение о переходе.
– В СКА серьезная конкуренция за место в составе, брали это в расчет?
– Я к ней готов, ведь без конкуренции нет будущего и развития.
– Кто вам запомнился больше всего в играх против СКА-1946?
– Ребята, с которыми я играл в сборной России: братья Демидовы, Никита Недопекин, Даниил Лазутин, Михаил Березовский, Владислав Сапунов, Сергей Иванов.
Это только те игроки, которых могу назвать с ходу, может кого-то упустил.
– Кто из состава армейцев поздравил первым после подписания контракта?
– Еще до того, как новость появилась в СМИ, мне написал Матвей Мичков. Он поздравил меня с переходом и сказал писать ему, если будут вопросы.
После этого мне написали многие игроки, поздравляли и предлагали помощь. В СКА-1946 очень дружелюбный коллектив, – сказал Семен Синяткин.
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