Геннадий Тимченко: «Благодарю всех за плодотворную деятельность на благо СКА, определившего пути развития хоккея в России и внесшего вклад в достижения сборной»
Геннадий Тимченко заявил, что СКА определил пути развития хоккея в России.
14 июля петербургский клуб объявил, что Александр Медведев избран на пост председателя совета директоров СКА.
Тимченко занимал должность председателя совета директоров СКА с 2011 года.
«Хотел бы поблагодарить всех за совместную плодотворную деятельность на благо хоккейного клуба СКА, во многом определившего пути развития профессионального хоккея в России и внесшего значительный вклад в достижения национальной сборной команды России по хоккею.
Желаю вам новых хоккейных достижений, крепкого здоровья, благополучия и удачи!», – сказал Геннадий Тимченко.
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