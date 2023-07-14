Геннадий Тимченко: «Благодарю всех за плодотворную деятельность на благо СКА, определившего пути развития хоккея в России и внесшего вклад в достижения сборной»

Теги СКА Сборная России по хоккею КХЛ Геннадий Тимченко Хоккей

Геннадий Тимченко заявил, что СКА определил пути развития хоккея в России.

14 июля петербургский клуб объявил, что Александр Медведев избран на пост председателя совета директоров СКА.

Тимченко занимал должность председателя совета директоров СКА с 2011 года.

«Хотел бы поблагодарить всех за совместную плодотворную деятельность на благо хоккейного клуба СКА, во многом определившего пути развития профессионального хоккея в России и внесшего значительный вклад в достижения национальной сборной команды России по хоккею.

Желаю вам новых хоккейных достижений, крепкого здоровья, благополучия и удачи!», – сказал Геннадий Тимченко.

4 комментария

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Zloy Zlydnev
Ещё один гражданин Финляндии обеспокоенный состоянием российского хоккея
+3
0
+3
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snipe
Шило на мыло )
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banchik1
"...Продолжим гангренить в других местах!"
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liqudator
Спасибо, блеванул
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