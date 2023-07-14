Гальченюк стал свободным агентом. «Аризона» расторгла с ним контракт после обвинений в аварии

«Аризона» расторгла соглашение с Алексом Гальченюком.

Нападающий прошел процедуру драфта отказов с целью расторжения договора и стал свободным агентом.

«Койотис» решили начали процесс расторжения соглашения с хоккеистом после того, как клубу стало известно о том, что был арестован в прошлое воскресенье, 9 июля.

Хоккеиста задержали по ряду обвинений, включая аварию на частной собственности и бегство с места происшествия, хулиганство, неподчинение, сопротивление аресту, угрозы и запугивание.

Игрок был отправлен в городскую тюрьму в воскресенье вечером и освобожден на следующий день под подписку о невыезде.

Гальченюк провел 654 матча в НХЛ и набрал 354 (146+208) очка. Хоккеист выбран «Монреалем» под третьим номером на драфте НХЛ-2012.