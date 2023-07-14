Гальченюк стал свободным агентом. «Аризона» расторгла с ним контракт после обвинений в аварии

Теги переходы Аризона НХЛ Алекс Гальченюк Хоккей

«Аризона» расторгла соглашение с Алексом Гальченюком.

Нападающий прошел процедуру драфта отказов с целью расторжения договора и стал свободным агентом.

«Койотис» решили начали процесс расторжения соглашения с хоккеистом после того, как клубу стало известно о том, что Алекс Гальченюк был арестован в прошлое воскресенье, 9 июля.

Хоккеиста задержали по ряду обвинений, включая аварию на частной собственности и бегство с места происшествия, хулиганство, неподчинение, сопротивление аресту, угрозы и запугивание.

Игрок был отправлен в городскую тюрьму в воскресенье вечером и освобожден на следующий день под подписку о невыезде.

Гальченюк провел 654 матча в НХЛ и набрал 354 (146+208) очка. Хоккеист выбран «Монреалем» под третьим номером на драфте НХЛ-2012.

7 комментариев

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j_jms
А Карлсон мучается, как бы стать свободным
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NACfoRekcuF
Ответ Alex
это тот самый, который сборную России уничтожил, когда 8-3 было?
Остроумием блеснуть не удалось ввиду отсутствия наличия. Гальченяк из Белоруссии и им сборная России пока не проигрывала с таким счетом.
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Evgeni Makarov
Ещё раз подпишут через пару недель
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Белый офицер
Роман, включайся!
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NACfoRekcuF
Интересно, в контракте пункт какой применили.
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