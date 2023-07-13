Решение «Аризоны» расторгнут контракт с Гальченюком связано с произошедшей «ситуацией вне льда». Профсоюз игроков изучает дело

Теги Аризона НХЛ Ассоциация игроков НХЛ Алекс Гальченюк Хоккей

Появилась информация, почему «Аризона» хочет расторгнуть контракт с Алексом Гальченюком.

«Койотис» ранее поместили нападающего на драфт отказов с целью расторжения договора.

Намерение клуба расторгнуть соглашение с игроком связано с «ситуацией вне льда», влияющей на игрока, о которой команда ранее не знала.

Ассоциация хоккеистов НХЛ (NHLPA) находится в процессе изучения данного вопроса.

Алекс Гальченюк вернулся в «Аризону», подписав соглашение с клубом 1 июля. Форвард уже выступал за клуб в сезонах-2021/22 и 2018/19.

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4 комментария

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Свидетели Овцовы
Забухал, захулиганил?
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Maxim Shumov
Ничего себе, это уже третий его переход в Аризону
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Максим Макеев
«В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить».
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Амфитрион
Видать с размахом Леха отметил подписание контракта...
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