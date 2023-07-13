Решение «Аризоны» расторгнут контракт с Гальченюком связано с произошедшей «ситуацией вне льда». Профсоюз игроков изучает дело
Появилась информация, почему «Аризона» хочет расторгнуть контракт с Алексом Гальченюком.
«Койотис» ранее поместили нападающего на драфт отказов с целью расторжения договора.
Намерение клуба расторгнуть соглашение с игроком связано с «ситуацией вне льда», влияющей на игрока, о которой команда ранее не знала.
Ассоциация хоккеистов НХЛ (NHLPA) находится в процессе изучения данного вопроса.
Алекс Гальченюк вернулся в «Аризону», подписав соглашение с клубом 1 июля. Форвард уже выступал за клуб в сезонах-2021/22 и 2018/19.
В первый раз отрекаюсь скандалить».