Марнер о Ривсе, Доми и Бертуцци в «Торонто»: «Они умеют играть дерзко и напористо, не боятся грязной работы и добавят нам скорости»

Митч Марнер высказался о переходах Райана Ривса, Макса Доми и Тайлера Бертуцци в «Торонто».

«Все трое умеют играть дерзко и напористо. Так что, думаю, он (Треливинг, генменеджер «Торонто» – прим. Sports.ru) проделал хорошую работу. Он сказал, что нужно команде – и сделал это.

Эти трое не боятся смотреть в глаза соперникам, они не боятся грязной работы. Вместе с тем они добавят скорости нашей игре, они умеют многое у чужих ворот, что делает качества команды более разнообразными.

Вдобавок все они обладают напористостью. И, конечно, учитывая то, что умеет , соперники не особо захотят сыграть против нас грязно», – сказал форвард « ».