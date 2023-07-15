Марнер о Ривсе, Доми и Бертуцци в «Торонто»: «Они умеют играть дерзко и напористо, не боятся грязной работы и добавят нам скорости»
Митч Марнер высказался о переходах Райана Ривса, Макса Доми и Тайлера Бертуцци в «Торонто».
«Все трое умеют играть дерзко и напористо. Так что, думаю, он (Треливинг, генменеджер «Торонто» – прим. Sports.ru) проделал хорошую работу. Он сказал, что нужно команде – и сделал это.
Эти трое не боятся смотреть в глаза соперникам, они не боятся грязной работы. Вместе с тем они добавят скорости нашей игре, они умеют многое у чужих ворот, что делает качества команды более разнообразными.
Вдобавок все они обладают напористостью. И, конечно, учитывая то, что умеет Райан, соперники не особо захотят сыграть против нас грязно», – сказал форвард «Торонто».
Прошу фанбазу Торонто высказаться, особливо господ Павлова и TLM)