Треливинг хочет, чтобы «Торонто» играл жестче: «Нужно больше спеси в игре. Бертуцци и Доми привнесут такой стиль»

Теги Торонто Тодд Бертуцци НХЛ Макс Доми Брэд Треливинг Хоккей

Брэд Треливинг дал понять, что «Торонто» должен играть в жесткой и силовой манере.

Канадский клуб ранее подписал контракты с нападающими Тайлером Бертуцци и Максом Доми.

«Нам нужно немного больше спеси в нашей игре. Думаю, что Бертуцци и Доми привнесут немного такого стиля.

Хоккей меняется, но некоторые вещи остаются неизменными. Площадка буквально сжимается, когда наступают решающие моменты. На льду пространства не остается. Нам нужно мужество.

Поэтому мы хотели подписать именно таких хоккеистов», – сказал генеральный менеджер «Торонто» Брэд Треливинг.

В прошлом сезоне «Мэйпл Лифс» уступили «Флориде» со счетом 1-4 в серии во втором раунде Кубка Стэнли.

2 комментария

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Alex Nobilius
Вспоминая дядю и папу, да при таких установках начальника, а Эйр Канада центр в следующем сезоне скучно не будет точно! Ждемс!
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