Доми о переходе в «Торонто»: «Это исполнение мечты всей моей жизни. Мы с отцом слишком разные игроки, чтобы нас сравнивать»
Макс Доми назвал свой переход в «Торонто» исполнением мечты.
28-летний нападающий подписал контракт с «Лифс» на год и 3 миллиона долларов.
Его отец – известный тафгай Тай Доми – провел в «Торонто» большую часть карьеры в НХЛ.
«Я очень давно хотел быть игроком «Торонто». Это исполнение мечты всей моей жизни.
Однажды я сказал себе, что если когда-нибудь клуб мне позвонит, я приму решение без колебаний.
Я вырос здесь, мое детство было особенным. У меня была возможность оказаться рядом с Матсом Сундином, Гэри Робертсом, Эдом Белфором и другими легендами. Это было невероятно.
В том, что у моего отца была такая история в этом клубе, для меня больше плюсов, чем минусов. Даже если меня начнут сопоставлять с ним. Все же мы слишком разные игроки, чтобы нас сравнивать», – сказал Доми.
Да и вообще те Лифс конца девяностых - начала нулевых были хороши. Последний на данный момент период в истории франшизы, когда команда была контендером не просто на бумаге (как сейчас), но и на деле. Два финала конференций, мощные зарубы с Оттавой и Филадельфией.