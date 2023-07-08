Доми о переходе в «Торонто»: «Это исполнение мечты всей моей жизни. Мы с отцом слишком разные игроки, чтобы нас сравнивать»

Макс Доми назвал свой переход в «Торонто» исполнением мечты.

28-летний нападающий подписал контракт с «Лифс» на год и 3 миллиона долларов.

Его отец – известный тафгай – провел в «Торонто» большую часть карьеры в .

«Я очень давно хотел быть игроком « ». Это исполнение мечты всей моей жизни.

Однажды я сказал себе, что если когда-нибудь клуб мне позвонит, я приму решение без колебаний.

Я вырос здесь, мое детство было особенным. У меня была возможность оказаться рядом с Матсом Сундином, Гэри Робертсом, Эдом Белфором и другими легендами. Это было невероятно.

В том, что у моего отца была такая история в этом клубе, для меня больше плюсов, чем минусов. Даже если меня начнут сопоставлять с ним. Все же мы слишком разные игроки, чтобы нас сравнивать», – сказал Доми.