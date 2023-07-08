Доми о переходе в «Торонто»: «Это исполнение мечты всей моей жизни. Мы с отцом слишком разные игроки, чтобы нас сравнивать»

Теги Торонто Матс Сундин Эд Белфор Гэри Робертс НХЛ Тай Доми Макс Доми Хоккей

Макс Доми назвал свой переход в «Торонто» исполнением мечты.

28-летний нападающий подписал контракт с «Лифс» на год и 3 миллиона долларов. 

Его отец – известный тафгай Тай Доми – провел в «Торонто» большую часть карьеры в НХЛ.

«Я очень давно хотел быть игроком «Торонто». Это исполнение мечты всей моей жизни. 

Однажды я сказал себе, что если когда-нибудь клуб мне позвонит, я приму решение без колебаний. 

Я вырос здесь, мое детство было особенным. У меня была возможность оказаться рядом с Матсом Сундином, Гэри Робертсом, Эдом Белфором и другими легендами. Это было невероятно. 

В том, что у моего отца была такая история в этом клубе, для меня больше плюсов, чем минусов. Даже если меня начнут сопоставлять с ним. Все же мы слишком разные игроки, чтобы нас сравнивать», – сказал Доми. 

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6 комментариев

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Михаил Цветков
Давно его я ждал в Лифс. Теперь именно Макс мой самый любимый в команде!
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Sergant_St
Да, уж , папаня отпахал в листьях немало. Харизма была, с остальным всем так себе,что таф, что игрок.
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Michael 1994
листьям не хватало такого парня , как Макс
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Иван Павлов
Ответ Sergant_St
Да, уж , папаня отпахал в листьях немало. Харизма была, с остальным всем так себе,что таф, что игрок.
Стоит упомянуть, что Тай Доми дрался не только на льду, но и на скамейке штрафников с болельщиком)

Да и вообще те Лифс конца девяностых - начала нулевых были хороши. Последний на данный момент период в истории франшизы, когда команда была контендером не просто на бумаге (как сейчас), но и на деле. Два финала конференций, мощные зарубы с Оттавой и Филадельфией.
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Urik_Mart
Ответ Иван Павлов
Стоит упомянуть, что Тай Доми дрался не только на льду, но и на скамейке штрафников с болельщиком) Да и вообще те Лифс конца девяностых - начала нулевых были хороши. Последний на данный момент период в истории франшизы, когда команда была контендером не просто на бумаге (как сейчас), но и на деле. Два финала конференций, мощные зарубы с Оттавой и Филадельфией.
Да перчатки он скидывал исправно и смело, ничего не скажешь, но и получал с такой же регулярностью ))
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Misson
Ответ Urik_Mart
Да перчатки он скидывал исправно и смело, ничего не скажешь, но и получал с такой же регулярностью ))
Посмотрел, у папани рост всего 173 см. И как он был тафгаем при таких более чем скромных физ.данных!
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