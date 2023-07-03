Райан Ривс: «Надеюсь, я стану легендой «Торонто». Все мы будем легендами, если выиграем Кубок Стэнли»
Райан Ривс заявил, что надеется стать легендой «Торонто».
Нападающий подписал контракт с клубом на три года с кэпхитом 1,35 миллиона долларов.
Уиллард, отец Ривса, играл за команду «Виннипег» в Канадской футбольной лиге.
«Когда я позвонил отцу и сказал, что перехожу в «Торонто», он был рад, потому что понимает значение такого клуба. Он был легендой в «Виннипеге».
Надеюсь, я стану легендой в «Торонто». Посмотрим. Это зависит от выигрыша Кубка Стэнли. Думаю, все мы будем легендами, если выиграем Кубок Стэнли», – сказал Райан Ривс.
1 комментарий