Райан Ривс: «Надеюсь, я стану легендой «Торонто». Все мы будем легендами, если выиграем Кубок Стэнли»

Теги Торонто Кубок Стэнли НХЛ Райан Ривс Хоккей

Райан Ривс заявил, что надеется стать легендой «Торонто».

Нападающий подписал контракт с клубом на три года с кэпхитом 1,35 миллиона долларов.

Уиллард, отец Ривса, играл за команду «Виннипег» в Канадской футбольной лиге.

«Когда я позвонил отцу и сказал, что перехожу в «Торонто», он был рад, потому что понимает значение такого клуба. Он был легендой в «Виннипеге».

Надеюсь, я стану легендой в «Торонто». Посмотрим. Это зависит от выигрыша Кубка Стэнли. Думаю, все мы будем легендами, если выиграем Кубок Стэнли», – сказал Райан Ривс.

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1 комментарий

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Юрий Богданов
забористо, легалайз дарит шедевры
+2
0
+2
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