Кодола о Квартальнове и минском «Динамо»: «Тренер с именем. Наверняка будем стремиться играть в зрелищный и эффективный хоккей»

Владислав Кодола поделился ожиданиями от работы с Дмитрием Квартальновым.

Форвард перешел в минское « » из московского на этой неделе.

– Есть ли личные цели на сезон?

– Быть уверенным в себе, показывать стабильную игру, делать то, что я умею. Если это получится, то будут и голы, и передачи. Надо приносить пользу команде.

– Знаком ли с главным тренером?

– Много наслышан от других ребят. Квартальнов – тренер с именем и большим опытом. Будет интересно с ним поработать. Наверняка будем стремиться играть в зрелищный и эффективный хоккей.

– К предсезонке готов? Впереди тяжелая и рутинная работа.

– Понятно, что это все непросто. Но мы с детства этим занимаемся. Необходимо закладывать фундамент. Сезон будет насыщенный: много игр и календарь плотный. Надо быть готовым, – сказал .