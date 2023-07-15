Кодола о Квартальнове и минском «Динамо»: «Тренер с именем. Наверняка будем стремиться играть в зрелищный и эффективный хоккей»

Теги Дмитрий Квартальнов Динамо Минск КХЛ Владислав Кодола Хоккей

Владислав Кодола поделился ожиданиями от работы с Дмитрием Квартальновым.

Форвард перешел в минское «Динамо» из московского на этой неделе.

– Есть ли личные цели на сезон?

– Быть уверенным в себе, показывать стабильную игру, делать то, что я умею. Если это получится, то будут и голы, и передачи. Надо приносить пользу команде. 

– Знаком ли с главным тренером?

– Много наслышан от других ребят. Квартальнов – тренер с именем и большим опытом. Будет интересно с ним поработать. Наверняка будем стремиться играть в зрелищный и эффективный хоккей.

– К предсезонке готов? Впереди тяжелая и рутинная работа.

– Понятно, что это все непросто. Но мы с детства этим занимаемся. Необходимо закладывать фундамент. Сезон будет насыщенный: много игр и календарь плотный. Надо быть готовым, – сказал Кодола.

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