Кодола перешел в минское «Динамо». Московское «Динамо» получило за форварда денежную компенсацию
Форвард Владислав Кодола перешел из московского «Динамо» в минское.
Минскому «Динамо» перешли спортивные права на 26-летнего форварда, московское «Динамо» взамен получило денежную компенсацию.
Белорусский клуб достиг соглашения с игроком о подписании контракта на 2 года.
В минувшем сезоне на счету Кодолы 53 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ и 20 (6+14) очков при показателе полезности «-1».
В плей-офф форвард провел три матча и отметился голевой передачей при показателе полезности «-2».
Игрок перешел в «Динамо» в прошлом году, до этого он провел 6 сезонов в составе «Северстали». С его общей статистикой можно ознакомиться здесь.
2 комментария