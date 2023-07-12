Кодола перешел в минское «Динамо». Московское «Динамо» получило за форварда денежную компенсацию

Теги переходы Динамо Минск КХЛ Динамо Владислав Кодола Хоккей

Форвард Владислав Кодола перешел из московского «Динамо» в минское.

Минскому «Динамо» перешли спортивные права на 26-летнего форварда, московское «Динамо» взамен получило денежную компенсацию.

Белорусский клуб достиг соглашения с игроком о подписании контракта на 2 года.

В минувшем сезоне на счету Кодолы 53 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ и 20 (6+14) очков при показателе полезности «-1».

В плей-офф форвард провел три матча и отметился голевой передачей при показателе полезности «-2».

Игрок перешел в «Динамо» в прошлом году, до этого он провел 6 сезонов в составе «Северстали». С его общей статистикой можно ознакомиться здесь.

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2 комментария

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AndreyMaximovich96
Собирается хорошая банда, учитывая, что еще продлили Спунера, и на место Демкова пришёл Стась. Осталось найти сменщика Колосову и двух ребят в оборону легионеров.
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Rio de Janeiro
Колосов, Кодола, Суворов, Мороз, Пинчук, Пышкайло–по потенциалу отличный костяк местных белорусов у Минска который при Квартальнове должен зажечь
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