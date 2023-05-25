Алексей Шевченко: «Никита Квартальнов предлагал Пулккинену контракт с минским «Динамо» в обмен на то, что он станет его представителем»

Теги Дмитрий Квартальнов Динамо Минск КХЛ Теему Пулккинен Никита Квартальнов Алексей Шевченко Спорт-Экспресс Адам Рейдеборн Хоккей

Агент Никита Квартальнов предлагал Теему Пулккинену перейти в минское «Динамо».

Об этом сообщил Алексей Шевченко.

Ранее появилась информация о том, что сын главного тренера команды Дмитрия Квартальнова пытается влиять на селекцию минского «Динамо».

«До ситуации с Адамом Рейдеборном Никита Квартальнов предложил контракт с минским «Динамо» Теему Пулккинену в обмен на то, что он станет его представителем.

Теему, как вы видите, не в Минске», – написал журналист «Спорт-Экспресса». 

Агент Никита Квартальнов пытается влиять на селекцию минского «Динамо», прикрываясь отцом. Он предлагал Рейдеборну перейти в клуб. В ФХР подана жалоба («Чемпионат»)

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2 комментария

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pack25
Не хотелось бы видеть Пулккинена в Минске, осадочек остался после его ухода
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Сергей Орлов
Ответ pack25
Не хотелось бы видеть Пулккинена в Минске, осадочек остался после его ухода
Так помойте стакан, в чём проблема?
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