Кодола о переходе в минское «Динамо»: «Буду ближе к дому, в родной стране, это должно помочь. Хочется радовать болельщиков и хорошенько пошуметь»

Теги болельщики Динамо Минск КХЛ Минск-Арена Владислав Кодола Хоккей

Владислав Кодола высказался о своем обмене в минское «Динамо».

26-летний форвард перешел в белорусский клуб из московского «Динамо». 

«Рад стать игроком минского «Динамо». Спортивные права принадлежали московскому «Динамо». Поэтому ждал, чем завершатся переговоры. Хорошо, что так сложилось: договорились и все довольны. Буду ближе к дому, в родной стране. Это должно помочь. Все близкие тоже за меня рады. Будет возможность чаще видеться. Родственники есть и в родном Гомеле, и в Минске.

Помню один момент. В 2014 году в Минске проходил чемпионат мира по хоккею. Получилось достать билеты на один из матчей. Тогда на «Минск-Арене» была невероятная атмосфера. И потом приезжал сюда с разными командами, прочувствовал это уже как игрок. Знаю, что в Минске болельщики любят хоккей, поддерживают «Динамо». Хочется радовать наших поклонников и в этом сезоне хорошенько пошуметь.

После отпуска себя чувствую хорошо. Начал кататься еще на прошлой неделе с кэмпом развития для кандидатов в сборную Беларуси. Настроение хорошее, соскучился по хоккею. Жду начала сбора», – сказал Кодола

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