Гелашвили о Федотове в ЦСКА: «Это очередной вызов. У Ивана очень сильный характер, он справится»

Теги ЦСКА Георгий Гелашвили КХЛ Иван Федотов Хоккей

Георгий Гелашвили высказался о возвращении вратаря Ивана Федотова в ЦСКА.

— Много говорится насчет того, как повлияет пропуск сезона на Федотова.

— Это очередной вызов для него. У Ивана очень сильный характер, он максималист. Мое мнение: Федотов справится.

— Вы работали с Федотовым в «Тракторе». Какие впечатления от него остались?

— От совместной работы у меня осталось хорошее впечатление. В «Тракторе» было его становление как вратаря. На него тогда очень сильно повлияло доверие главного тренера Гатиятулина. Помогла конкуренция со стороны Вилла и работа тренера вратарей Вехвилайнена, – сказал бывший тренер вратарей «Трактора».

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