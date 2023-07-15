Гелашвили о Федотове в ЦСКА: «Это очередной вызов. У Ивана очень сильный характер, он справится»

Георгий Гелашвили высказался о возвращении вратаря Ивана Федотова в ЦСКА.

— Много говорится насчет того, как повлияет пропуск сезона на .

— Это очередной вызов для него. У Ивана очень сильный характер, он максималист. Мое мнение: Федотов справится.

— Вы работали с Федотовым в «Тракторе». Какие впечатления от него остались?

— От совместной работы у меня осталось хорошее впечатление. В «Тракторе» было его становление как вратаря. На него тогда очень сильно повлияло доверие главного тренера Гатиятулина. Помогла конкуренция со стороны Вилла и работа тренера вратарей Вехвилайнена, – сказал бывший тренер вратарей «Трактора».