Гелашвили о «Тракторе»: «За 2 года мы потеряли двух основных вратарей – Федотова и Вилла. Это колоссальные потери»

Георгий Гелашвили рассказал о проблемах «Трактора» с вратарями в прошлом сезоне.

Клуб из Челябинска не сумел выйти в плей-офф, заняв 9-е место в Восточной конференции.

– В прошлом сезоне вы еще были тренером вратарей непосредственно « ».

– И нагрузка легла колоссальная. Когда мы работали в паре с Симо Вехвилайненом, это давало больший результат и эффективность. Не стоит забывать, что в чемпионате после 49 матчей стало 68. На сезон большой отпечаток наложило то, что у «Трактора» не было вратаря номер один.

За два года мы потеряли двух основных вратарей – и Романа Вилла. В этой ситуации это колоссальные потери. Мы остались с , которого беспокоят травмы. Рынок вратарей был пуст, и по ходу сезона пришлось прибегать к риску. хотел набрать форму после операции, но не получилось. Мы рассчитывали, что войдет в «Трактор» в начале сезона, но он смог начать играть с 44 матча. В основном вся вертикаль держалась на Сергее Мыльникове и Илье Проскурякове.

В позапрошлом сезоне в связке Вилл – Гарипов за 49 матчей было пропущено 119 голов. При связке Мыльников – Проскуряков – Устименко – 118 голов, то есть цифры практически на том же уровне. Проскуряков и Мыльников в середине сезона даже превосходили показатели Вилла и Гарипова. А за четыре с половиной матча, которые провели Гарипов, Мельничук и Хэммонд, команда пропустила 23 гола.

– Говорили, что у Хэммонда был лишний вес.

– Лишний вес был потому, что ему нельзя было приступать к тренировочному процессу после операции, были противопоказаны любые нагрузки.

– Изначально ведь рассматривали не Хэммонда, а другого иностранного вратаря?

– Мы рассматривали несколько вратарей, но они тоже были травмированы. Сделали выбор в пользу Хэммонда, и, честно говоря, мы очень сильно на него рассчитывали. Но получилось так, как получилось.

– Хэммонд обманул клуб, не сообщив о своих проблемах?

– Переговоры он вел не со мной, а с руководством клуба, – сказал бывший тренер вратарей челябинцев.