Молодежные сборные России и Беларуси могут сыграть на новой арене «Сибири» в августе

Теги Сибирь ФХР молодежная сборная России молодежная сборная Беларуси КХЛ Арена-Сибирь товарищеские матчи Хоккей

На «Сибирь-Арене» может пройти матч молодежных команд России и Беларуси.

Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

«Мы сегодня в диалоге с федерацией хоккея России о проведении выставочного матча с участием молодежных команд России и Белоруссии, дата сейчас обсуждается.

Игра планируется в первой–второй декаде августа», – сообщил Ахапов в беседе с Atas.info.

Ранее сообщалось, что «Сибирь» планирует переехать на новую арену до начала июля.

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1 комментарий

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Александр Цикунов
молодёжь должна готовиться к сезону в клубе, а они их дергают на ненужные турниры.Тем более наши ребята под санкциями.Брет какойто
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