Молодежные сборные России и Беларуси могут сыграть на новой арене «Сибири» в августе
На «Сибирь-Арене» может пройти матч молодежных команд России и Беларуси.
Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.
«Мы сегодня в диалоге с федерацией хоккея России о проведении выставочного матча с участием молодежных команд России и Белоруссии, дата сейчас обсуждается.
Игра планируется в первой–второй декаде августа», – сообщил Ахапов в беседе с Atas.info.
Ранее сообщалось, что «Сибирь» планирует переехать на новую арену до начала июля.
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