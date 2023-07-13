Молодежные сборные России и Беларуси могут сыграть на новой арене «Сибири» в августе

На «Сибирь-Арене» может пройти матч молодежных команд России и Беларуси.

Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

«Мы сегодня в диалоге с федерацией хоккея России о проведении выставочного матча с участием молодежных команд России и Белоруссии, дата сейчас обсуждается.

Игра планируется в первой–второй декаде августа», – сообщил Ахапов в беседе с Atas.info.

Ранее сообщалось, что « » планирует переехать на новую арену до начала июля.