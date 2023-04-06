«Сибирь» планирует переехать на новую арену до начала июля

«Сибирь» может переехать на новую арену до начала июля

Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

«Сейчас ведется активная подготовка по организации переезда « » на арену, [это должно произойти] до начала подготовки команды к регулярному сезону Континентальной хоккейной лиги.

Планируется, что переезд клуба должен состояться до начала июля», – сказал Ахапов.

Новосибирский клуб проводит домашние матчи в Ледовом дворце спорта «Сибирь», вмещающим 6055 зрителей. Новая «Сибирь-Арена» рассчитана на 10500 зрителей.

«Сибирь-Арена» готова к проведению тестового матча