«Сибирь» планирует переехать на новую арену до начала июля
«Сибирь» может переехать на новую арену до начала июля
Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.
«Сейчас ведется активная подготовка по организации переезда «Сибири» на арену, [это должно произойти] до начала подготовки команды к регулярному сезону Континентальной хоккейной лиги.
Планируется, что переезд клуба должен состояться до начала июля», – сказал Ахапов.
Новосибирский клуб проводит домашние матчи в Ледовом дворце спорта «Сибирь», вмещающим 6055 зрителей. Новая «Сибирь-Арена» рассчитана на 10500 зрителей.
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