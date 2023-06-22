Тестовый матч на новой арене «Сибири» планируется провести в августе

Теги Сибирь ФХР КХЛ Арена-Сибирь Политика ТАСС Хоккей

Тестовый матч на «Сибирь-Арене» в Новосибирске планируют провести в августе.

Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

«Дата тестового матча в соответствии с регламентом подготовки арены к проведению игр Фонбет – Континентальной хоккейной лиги будет определена по согласованию КХЛ и Федерации хоккея России. Планируется, что тестовый матч пройдет в августе.

Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Сибирь-Арена» исполнила все рекомендации первого инспекционного визита комиссии КХЛ. Сроки проведения повторного инспекционного визита будут определены КХЛ после согласования графика тестовых мероприятий», – сказал Ахапов.

Ранее сообщалось, что «Сибирь» планирует переехать на новую арену до начала июля.

В сезоне-2022/23 клуб проводил домашние матчи в ледовом дворце спорта «Сибирь», вмещающим 6055 зрителей.

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1 комментарий

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Руслан Х
С богом!
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