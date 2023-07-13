Глава Ассоциации агентов КХЛ о Меморандуме: «Надеемся, что взаимодействие с НХЛ сохранится. Если нет, это негативно отразится на клубах»

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Виктор Меркулов Хоккей

В Ассоциации агентов КХЛ надеются, что у лиги сохранится взаимопонимание с НХЛ.

Ранее ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем Иваном Федотовым. КХЛ зарегистрировала этот договор.

По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига проинформировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».

«Несмотря на то, что на днях Билл Дэйли сказал, что Меморандум между НХЛ и КХЛ о взаимном уважении контрактов в предыдущем сезоне не подписывался и на сегодняшний день отсутствует, стороны при этом продолжают придерживаться принципов ранее действующего документа, что также подтвердила и КХЛ.

Ассоциация хоккейных агентов КХЛ считает это позитивным моментом в отношениях между лигами и выражает надежду, что это взаимодействие сохранится.

В случае, если все же действие положений Меморандума будет приостановлено и стороны примут решение о несоблюдении ранее действующих договоренностей, то, по нашему мнению, это может негативно отразится не только на деятельности хоккейных агентов, но и на деятельности хоккейных клубов. Поэтому повторюсь, Ассоциация надеется, что принципы ранее действующего Меморандума будут работать и дальше», – сказал Виктор Меркулов.

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1 комментарий

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Антон
Из-за нескольких самодуров откроют сейчас ящик Пандоры, будут потом ребят по аэропортам пасти, как Могильного и Малкина.
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