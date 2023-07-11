Кожевников о Федотове: «Эта ситуация может навредить всем. Вратарь должен был знать о своих делах. У нас же агенты правят почему-то»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ Филадельфия НХЛ Александр Кожевников Иван Федотов Р-Спорт Хоккей

Александр Кожевников высказался о ситуации вокруг контракта Ивана Федотова с ЦСКА.

Ранее ФХР сообщила, что решение об участии вратаря в следующем Фонбет Чемпионате КХЛ еще не принято, так как нужны консультации с ИИХФ.

КХЛ ранее зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА, хотя НХЛ сообщила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.

«Есть люди, которые должны решать эту проблему. Она заключается в договоре, который был подписан год назад, поэтому наверняка есть нюансы. Надо договариваться и быть нормальными по отношению к своему игроку.

Если контракт был подписан, значит вратарь должен был знать о своих делах. У нас же агенты правят почему-то. Эта ситуация может навредить всем – и вратарю, и клубу, если они хотят его оставить. Тут должны разбираться юристы.

Думаю, что в этой ситуации Ивану Федотову следует остаться в ЦСКА и доказать, что он хороший вратарь, а потом уезжать в НХЛ», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

ФХР против решения КХЛ: еще будут разбираться с контрактами Федотова. Это может спасти отношения между лигами

В новом деле Федотова главное – чего хочет сам вратарь. Но это остается загадкой

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3 комментария

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melmi
С чего бы вдруг он должен остаться в ЦСКА если контракт с Флайерс действует и действовал раньше ?
Юридически контракт с ЦСКА не имеет силы , но мы знаем где мы живем
И дело не в агентах, а в том админресурсе и давлении что оказывают на игрока …
Байки советских времен про ЦСКА и сошлем на север уже не байки
+4
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Matador
Кожева на всякий случай начал переобувать один ботинок
+1
-1
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