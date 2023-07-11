Кожевников о Федотове: «Эта ситуация может навредить всем. Вратарь должен был знать о своих делах. У нас же агенты правят почему-то»

Александр Кожевников высказался о ситуации вокруг контракта Ивана Федотова с ЦСКА.

Ранее ФХР сообщила, что решение об участии вратаря в следующем Фонбет Чемпионате КХЛ еще не принято, так как нужны консультации с .

КХЛ ранее зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА, хотя НХЛ сообщила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.

«Есть люди, которые должны решать эту проблему. Она заключается в договоре, который был подписан год назад, поэтому наверняка есть нюансы. Надо договариваться и быть нормальными по отношению к своему игроку.

Если контракт был подписан, значит вратарь должен был знать о своих делах. У нас же агенты правят почему-то. Эта ситуация может навредить всем – и вратарю, и клубу, если они хотят его оставить. Тут должны разбираться юристы.

Думаю, что в этой ситуации следует остаться в ЦСКА и доказать, что он хороший вратарь, а потом уезжать в », – сказал двукратный олимпийский чемпион.

ФХР против решения КХЛ: еще будут разбираться с контрактами Федотова. Это может спасти отношения между лигами

В новом деле Федотова главное – чего хочет сам вратарь. Но это остается загадкой