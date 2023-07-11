Плющев о Федотове: «ИИХФ не встанет на нашу сторону, если возникнут противоречия. Если будут нарушены юридические моменты и не найден компромисс – осадок останется»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ Филадельфия Владимир Плющев НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

Владимир Плющев прокомментировал ситуацию вокруг Ивана Федотова.

Федерация хоккея России опубликовала заявление, в котором «оценивает ситуацию как неоднозначную, требующего детального анализа и законного разрешения, считает необходимым получить из НХЛ официальную информацию о контрактном статусе Федотова – и только после консультаций с ИИХФ принимать решение о возможности участия хоккеиста в [Фонбет] чемпионате КХЛ».

«Думаю, что заявление ФХР во многом все определило.

Надо поставить юридические точки между субъектами этого спора для того, чтобы больше не возникало каких-то последствий в дальнейшем.

Но в первую очередь этот вопрос гораздо раньше должны были решать не НХЛ и КХЛ, а ЦСКА и «Филадельфия» за столом переговоров.

Федотов – один из ярчайших российских вратарей, наверняка тренеры сборной захотят его использовать.

Если возникнут какие-то противоречия, думаю, что ИИХФ ясно встанет не на нашу сторону и дальнейшее выступление его за сборную под большим вопросом.

Интерес клубов НХЛ к нашим игрокам все равно будет, но если будут нарушены юридические моменты и не найден компромисс, то осадок останется.

По факту одна сторона решила для себя все, но мы живем в правовом мире. Поэтому надо было договариваться, а не ставить перед фактом соперника», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.

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1 комментарий

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Антон
Чтобы решать за столом переговоров, надо чтобы тебя после таких телодвижений ещё пригласили за этот стол. В чём я сомневаюсь.
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