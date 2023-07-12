ИИХФ следит за ситуацией с Федотовым, чтобы убедиться в соблюдении трансферных правил всеми сторонами
ИИХФ следит за ситуацией с вратарем Иваном Федотовым, подписавшим контракт с ЦСКА.
Ранее ФХР сообщила, что решение о его участии в следующем Фонбет Чемпионате КХЛ еще не принято, так как нужны консультации с ИИХФ.
КХЛ зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА, подписанный игроком после завершения службы в армии. В свою очередь, НХЛ сообщила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.
«В настоящее время ИИХФ следит за ситуацией, чтобы убедиться в соблюдении трансферных правил всеми вовлеченными сторонами.
На данном этапе не будем больше комментировать эту ситуацию», – сообщил представитель международной федерации.
Трансферная карта – не главное препятствие в деле Федотова. Пока она в этих разборках вообще не нужна
ФХР не признает контракт Федотова с ЦСКА – говорит, надо разбираться. ЧТО?!
Они тут каким боком?
Федерация хоккея на траве тоже "следит за ситуацией"?
Поизучай вопрос... тут тонны постов исписали уже на эту тему