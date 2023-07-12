ИИХФ следит за ситуацией с Федотовым, чтобы убедиться в соблюдении трансферных правил всеми сторонами

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов ТАСС Хоккей

ИИХФ следит за ситуацией с вратарем Иваном Федотовым, подписавшим контракт с ЦСКА.

Ранее ФХР сообщила, что решение о его участии в следующем Фонбет Чемпионате КХЛ еще не принято, так как нужны консультации с ИИХФ.

КХЛ зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА, подписанный игроком после завершения службы в армии. В свою очередь, НХЛ сообщила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.

«В настоящее время ИИХФ следит за ситуацией, чтобы убедиться в соблюдении трансферных правил всеми вовлеченными сторонами.

На данном этапе не будем больше комментировать эту ситуацию», – сообщил представитель международной федерации. 

Трансферная карта – не главное препятствие в деле Федотова. Пока она в этих разборках вообще не нужна

ФХР не признает контракт Федотова с ЦСКА – говорит, надо разбираться. ЧТО?!

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3 комментария

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Alex1104
А их кто-то спрашивал?
Они тут каким боком?
Федерация хоккея на траве тоже "следит за ситуацией"?
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dosatuy
Так они никто и никто их в грош не ставит. НХЛ вообще по полной ....
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Забор Высоков
Ответ Alex1104
А их кто-то спрашивал? Они тут каким боком? Федерация хоккея на траве тоже "следит за ситуацией"?
У него нет "трансферной карты".
Поизучай вопрос... тут тонны постов исписали уже на эту тему
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