ИИХФ следит за ситуацией с Федотовым, чтобы убедиться в соблюдении трансферных правил всеми сторонами

ИИХФ следит за ситуацией с вратарем Иваном Федотовым, подписавшим контракт с ЦСКА.

Ранее ФХР сообщила, что решение о его участии в следующем Фонбет Чемпионате КХЛ еще не принято, так как нужны консультации с .

КХЛ зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА, подписанный игроком после завершения службы в армии. В свою очередь, сообщила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.

«В настоящее время ИИХФ следит за ситуацией, чтобы убедиться в соблюдении трансферных правил всеми вовлеченными сторонами.

На данном этапе не будем больше комментировать эту ситуацию», – сообщил представитель международной федерации.

Трансферная карта – не главное препятствие в деле Федотова. Пока она в этих разборках вообще не нужна

ФХР не признает контракт Федотова с ЦСКА – говорит, надо разбираться. ЧТО?!