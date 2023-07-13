«Ак Барс» и Хафизуллин расторгли контракт. Зарплата защитника – 50 млн рублей

Теги Ак Барс возможные переходы КХЛ Динар Хафизуллин Хоккей

Защитник Динар Хафизуллин ушел из «Ак Барса».

Клуб и хоккеист расторгли контракт, рассчитанный до 2024 года, по обоюдному соглашению сторон, сообщили казанцы.

Хафизуллин перешел в «Ак Барс» прошлым летом из «Салавата Юлаева». В первый год его зарплата составляла 30 млн рублей, а в следующем сезоне должна была быть 50 млн. Лишь Вячеслав Войнов (75 млн) получил бы больше среди защитников клуба.

34-летний Хафизуллин набрал 10 (0+10) очков в 41 матче прошедшего Фонбет Чемпионата КХЛ и провел 4 игры в плей-офф.

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2 комментария

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Mister Shmidt
грамотно. ждём качественного защитника за 40 лям? )
+4
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Hola Hola
А у нас в плане потолка контракты можно безнаказанно разрывать? Или какая-то часть остается в платежке?
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