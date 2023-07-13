Яшкин об отпуске с Овечкиным: «Нам многое есть что обсудить, в карты поиграть. Бывало, в отеле находили детские игры, и в них развлекались»

Дмитрий Яшкин рассказал, как 2021 году проводил отпуск в Турции с Александром Овечкиным.

— Почему вы все время ездите отдыхать в Турцию?

— Ну, где же все время? Мы там особо не были раньше. Впервые поехали в Турцию с Сашей Овечкиным. А теперь решили съездить в Бодрум, и нам очень понравилось.

Не знаю, традиция ли, но я раньше постоянно ездил в Хорватию — на курорт повыше Дубровника. Может, и в Турцию буду заглядывать чаще. Бодрум оставил очень хорошее впечатление. По природе это близко к Хорватии, и отдыхать там было приятно.

— Типичный вечер на курорте в Турции с Овечкиным — как вы его проведете?

— Это зависит от обстоятельств. Когда мы приезжали в прошлый раз, проходил чемпионат Европы по футболу. Очень часто мы смотрели матчи, и жены были не очень довольны. А к концу поездки мы вообще только футбол смотрели.

Ну, не знаю, нам многое есть [что] обсудить, в карты поиграть. Бывало, в отеле мы находили детские игры, и в них развлекались. Кто‑то ведь с детьми приезжал, — сказал форвард « ».