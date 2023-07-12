«Адмирал» обменял Валиева в «Ак Барс» на денежную компенсацию. Казанцы отправят защитника в «Нефтяник»
Ринат Валиев вернется в «Ак Барс».
Казанцы произвели обмен с «Адмиралом», в рамках которого получили права на 28-летнего защитника. Владивостокский клуб получил денежную компенсацию.
По информации «Бизнес Online», следующий сезон Валиев проведет в альметьевском «Нефтянике» – фарм-клубе «Ак Барса».
Валиев – воспитанник «Ак Барса». В прошлом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ защитник провел 18 матчей за «Адмирал» и набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности «-5».
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