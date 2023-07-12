«Адмирал» обменял Валиева в «Ак Барс» на денежную компенсацию. Казанцы отправят защитника в «Нефтяник»

Теги Ак Барс Нефтяник Альметьевск переходы КХЛ ВХЛ Ринат Валиев Адмирал Хоккей

Ринат Валиев вернется в «Ак Барс».

Казанцы произвели обмен с «Адмиралом», в рамках которого получили права на 28-летнего защитника. Владивостокский клуб получил денежную компенсацию. 

По информации «Бизнес Online», следующий сезон Валиев проведет в альметьевском «Нефтянике» – фарм-клубе «Ак Барса».

Валиев – воспитанник «Ак Барса». В прошлом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ защитник провел 18 матчей за «Адмирал» и набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности «-5».

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1 комментарий

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Венер Кучербаев
какая-то странная сделка. зачем за деньги покупать игрока для фарма из ВХЛ? зачем самому Валиеву переходить из КХЛ в ВХЛ?
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