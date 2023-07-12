«Адмирал» обменял Валиева в «Ак Барс» на денежную компенсацию. Казанцы отправят защитника в «Нефтяник»

Ринат Валиев вернется в «Ак Барс».

Казанцы произвели обмен с « », в рамках которого получили права на 28-летнего защитника. Владивостокский клуб получил денежную компенсацию.

По информации «Бизнес Online», следующий сезон проведет в альметьевском «Нефтянике» – фарм-клубе « ».

Валиев – воспитанник «Ак Барса». В прошлом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ защитник провел 18 матчей за «Адмирал» и набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности «-5».