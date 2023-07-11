Леонид Вайсфельд: «Состав «Ак Барса» выглядит мощно, но как будет по сезону – неясно. Говорим, что «Авангард» и «Металлург» стали слабее, но они наверняка понимают, что делают»

Теги Ак Барс Авангард Металлург Мг Леонид Вайсфельд КХЛ Хоккей

Леонид Вайсфельд назвал состав «Ак Барса» очень мощным.

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ порассуждал на тему конкуренции в Восточной конференции.

– Кажется, сегодня на Востоке противопоставить что-то Казани будет некому. Серьезно просели «Авангард» с «Магниткой» по составу, Уфа давно не располагает такими возможностями. Интерес и интрига на Востоке умерла?

– Так и в прошлом году у «Ак Барса» был доминирующий состав.

На бумаге действительно выглядит очень мощно, а как это будет по сезону – неясно. Я вот в прошлом году не предполагал, что Нижний Новгород даже в плей-офф выйдет.

Мы вот говорим – Омск стал слабее или «Металлург» стал слабее.

Но это мы так думаем, а у них какие-то свои соображения. Наверняка там понимают, что делают, – сказал Леонид Вайсфельд.

1 комментарий

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Семен Бабцов
Очень надеюсь, что понимают!
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