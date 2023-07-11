Леонид Вайсфельд: «Состав «Ак Барса» выглядит мощно, но как будет по сезону – неясно. Говорим, что «Авангард» и «Металлург» стали слабее, но они наверняка понимают, что делают»
Леонид Вайсфельд назвал состав «Ак Барса» очень мощным.
Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ порассуждал на тему конкуренции в Восточной конференции.
– Кажется, сегодня на Востоке противопоставить что-то Казани будет некому. Серьезно просели «Авангард» с «Магниткой» по составу, Уфа давно не располагает такими возможностями. Интерес и интрига на Востоке умерла?
– Так и в прошлом году у «Ак Барса» был доминирующий состав.
На бумаге действительно выглядит очень мощно, а как это будет по сезону – неясно. Я вот в прошлом году не предполагал, что Нижний Новгород даже в плей-офф выйдет.
Мы вот говорим – Омск стал слабее или «Металлург» стал слабее.
Но это мы так думаем, а у них какие-то свои соображения. Наверняка там понимают, что делают, – сказал Леонид Вайсфельд.
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