Леонид Вайсфельд: «Состав «Ак Барса» выглядит мощно, но как будет по сезону – неясно. Говорим, что «Авангард» и «Металлург» стали слабее, но они наверняка понимают, что делают»

Леонид Вайсфельд назвал состав «Ак Барса» очень мощным.

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ порассуждал на тему конкуренции в Восточной конференции.

– Кажется, сегодня на Востоке противопоставить что-то Казани будет некому. Серьезно просели «Авангард» с «Магниткой» по составу, Уфа давно не располагает такими возможностями. Интерес и интрига на Востоке умерла?

– Так и в прошлом году у «Ак Барса» был доминирующий состав.

На бумаге действительно выглядит очень мощно, а как это будет по сезону – неясно. Я вот в прошлом году не предполагал, что Нижний Новгород даже в плей-офф выйдет.

Мы вот говорим – Омск стал слабее или «Металлург» стал слабее.

Но это мы так думаем, а у них какие-то свои соображения. Наверняка там понимают, что делают, – сказал Леонид Вайсфельд.