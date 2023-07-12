Депутат Мособлдумы Жолобов об отказе шведских клубов от игроков КХЛ: «Не исключаю, что пойдет цепная реакция, и другие страны начнут заниматься этой фигней»

Некоторые страны могут последовать примеру шведских клубов, отказавшихся от хоккеистов КХЛ.

Такое мнение высказал экс-министр физической культуры и спорта Московской области, а ныне депутат Московской областной Думы Олег Жолобов.

Напомним, вчера стало известно, что « » не будет брать в команду хоккеистов, игравших в после 24 февраля 2022 года. Это третий клуб в Швеции, который запретил нанимать хоккеистов и другой персонал из КХЛ.

«Спорт так устроен, что нужен постоянный обмен. Наши уезжали туда, потом возвращались, без этого обмена в спорте будет сложно. Бутылочное горлышко станет уже и уезжать будет некуда.

Грубо говоря, одна страна закрылась, и я не исключаю, что этому примеру последуют и другие страны. Пойдет такая цепная реакция, и другие страны начнут заниматься этой фигней.

Хотя я знаю, что наша девчонка играет в гандбол в Норвегии, и недавно стала чемпионкой. Они к этому по-другому относятся. Тут еще многое от вида спорта зависит», – сказал Жолобов.