Депутат Мособлдумы Жолобов об отказе шведских клубов от игроков КХЛ: «Не исключаю, что пойдет цепная реакция, и другие страны начнут заниматься этой фигней»

Теги чемпионат Швеции Юргорден Государственная дума КХЛ Олег Жолобов Политика Хоккей

Некоторые страны могут последовать примеру шведских клубов, отказавшихся от хоккеистов КХЛ.

Такое мнение высказал экс-министр физической культуры и спорта Московской области, а ныне депутат Московской областной Думы Олег Жолобов.

Напомним, вчера стало известно, что «Юргорден» не будет брать в команду хоккеистов, игравших в КХЛ после 24 февраля 2022 года. Это третий клуб в Швеции, который запретил нанимать хоккеистов и другой персонал из КХЛ.

«Спорт так устроен, что нужен постоянный обмен. Наши уезжали туда, потом возвращались, без этого обмена в спорте будет сложно. Бутылочное горлышко станет уже и уезжать будет некуда.

Грубо говоря, одна страна закрылась, и я не исключаю, что этому примеру последуют и другие страны. Пойдет такая цепная реакция, и другие страны начнут заниматься этой фигней.

Хотя я знаю, что наша девчонка играет в гандбол в Норвегии, и недавно стала чемпионкой. Они к этому по-другому относятся. Тут еще многое от вида спорта зависит», – сказал Жолобов. 

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