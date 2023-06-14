«Все помнят о «Шахтере» и «Донбассе». Предстоит провести огромную работу, чтобы они вновь радовали местных болельщиков». Депутат Свищев о донецких командах в российских турнирах

Теги Шахтер премьер-лига Россия Государственная дума КХЛ Дмитрий Свищев Донбасс Политика Денис Пушилин Хоккей

Дмитрий Свищев прокомментировал возможное включение донецких команд в российские турниры.

Сегодня Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что футбольный «Шахтер» сыграет в чемпионате России. Он также допустил возвращение «Донбасса» в российские хоккейные турниры. 

«Когда лидер региона говорит вещи понятные и ожидаемые о том, что необходимо возрождать былые традиции известных клубов, это можно только приветствовать. Мы надеемся, что он действительно примет такое решение.

Все помнят о «Шахтере» и «Донбассе», и предстоит провести огромную работу, чтобы они вновь радовали местных болельщиков», – сказал депутат Госдумы Свищев.

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17 комментариев

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Los Galácticos
Новости из паралельной вселенной подъехали, смотрю еще на значок Шахтера в тегах и улыбаюсь, ведь они его даже никогда не увидят. Огромную работу которую вы можете сделать это разминировать там все и свалить оттуда, пока еще есть возможность.
+28
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+17
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ARIGAMI ARIGAMI
Этих на психическое состояние проверяют вообще?
+13
-4
+9
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Censormorum
У вас с 2014 года сколько времени и возможностей было? Это не только про футбол. К вопросу о знаменитых 8 годах… Как была разруха, так и осталась. Балаболы.
+9
-4
+5
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chorri
А Салют Белгород в каком чемпионате будет играть скоро?
+3
-2
+1
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marshal .masha
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TaR
Хлоп и к титулам на европейский арене добавится еще одна Лига Европы! Шах и мат :)))
+2
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Romeo Yankovich
представляю: включаешь матч ТВ, идёт гимн России с нарезками лучших моментов неуклюжих ногамячистов, и идут слова "матч зенит - Шахтёр представляют Роснефть и Газпром, официальные спонсоры лиги чемпионов квазигосударств". потом показывают игроков с нашивками на рукаве "ИЗГОИ"(исполком защищающихся государств от империализма) и вишенкой на торте рекламные щиты, где будут вывески "вставай народ на защиту родины", "запишись добровольцем" и по центру самый главный "Zа ПраVду".
+6
-6
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waleri
Не только помнят, но и знают в отличие от некоторых:
https://www.sports.ru/shakhtar/
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Ashan Sorokin
В России есть свой Шахтёр и это Краснодар очень много похожего ,единственное что быки не научились ещё продавать футболистов в Европу (хотя бы просто не за дорого )
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ TaR
Хлоп и к титулам на европейский арене добавится еще одна Лига Европы! Шах и мат :)))
Можно и присвоить, святое всё-таки ©
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