«Все помнят о «Шахтере» и «Донбассе». Предстоит провести огромную работу, чтобы они вновь радовали местных болельщиков». Депутат Свищев о донецких командах в российских турнирах
Дмитрий Свищев прокомментировал возможное включение донецких команд в российские турниры.
Сегодня Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что футбольный «Шахтер» сыграет в чемпионате России. Он также допустил возвращение «Донбасса» в российские хоккейные турниры.
«Когда лидер региона говорит вещи понятные и ожидаемые о том, что необходимо возрождать былые традиции известных клубов, это можно только приветствовать. Мы надеемся, что он действительно примет такое решение.
Все помнят о «Шахтере» и «Донбассе», и предстоит провести огромную работу, чтобы они вновь радовали местных болельщиков», – сказал депутат Госдумы Свищев.
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