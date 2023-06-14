«Все помнят о «Шахтере» и «Донбассе». Предстоит провести огромную работу, чтобы они вновь радовали местных болельщиков». Депутат Свищев о донецких командах в российских турнирах

Дмитрий Свищев прокомментировал возможное включение донецких команд в российские турниры.

Сегодня Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что футбольный «Шахтер» сыграет в чемпионате России. Он также допустил возвращение « » в российские хоккейные турниры.

«Когда лидер региона говорит вещи понятные и ожидаемые о том, что необходимо возрождать былые традиции известных клубов, это можно только приветствовать. Мы надеемся, что он действительно примет такое решение.

Все помнят о « » и «Донбассе», и предстоит провести огромную работу, чтобы они вновь радовали местных болельщиков», – сказал депутат Госдумы Свищев.