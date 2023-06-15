Депутат Свищев о донецких клубах в российских турнирах: «Спорт должен развиваться на всех территориях, а МОК и международные федерации – обслуживать интересы атлетов»

Теги Шахтер премьер-лига Россия МОК Государственная дума КХЛ Дмитрий Свищев Донбасс Политика Хоккей

Дмитрий Свищев оценил возможную реакцию Запада на включение клубов из Донбасса в лиги РФ.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что футбольный «Шахтер» сыграет в чемпионате России. Он также допустил возвращение «Донбасса» в российские хоккейные турниры.

«Едва ли международные федерации обрадуются желанию команд из Донецка выступать в российских лигах. Приветствовать они это точно не станут. Хотя уверен, что в ближайшем будущем взаимоотношения России с коллегами из международных федераций и МОК восстановятся и улучшатся.

Рано или поздно все поймут, что спорт должен развиваться на всех территориях, где его любят. И вне зависимости от того, нравится это другим странам или нет.

А МОК и федерации должны обслуживать интересы именно атлетов. Для этого они и существуют», — сказал председатель комитета Госдумы РФ по спорту.

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6 комментариев

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T622222
А депутаты интересы народа 🤣
+11
0
+11
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Всё знаю
Ответ Бухгалтер2021
конечно должен,не пойму чего все так боятся крымских и донецких клубов
Потому что никакого толка от Крымских клубов не будет.
Там уровень футбола такой, что их медиалига спокойно обыграет.
+4
0
+4
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Дядя ТУРА
Ответ T622222
А депутаты интересы народа 🤣
ну бред откровенный тоже писать не стоит))
+3
0
+3
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Сергей Жарковский
Как будете деньги делить, по- честному или поровну?
0
0
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sahara 66
Нужно включать все клубы и крымские и из новых регионов, и пофиг как и кто там будет думать, естественно из новых регионов пока это не возможно сделать пока проходит СВО, а крымские команды уже можно вводить.
0
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