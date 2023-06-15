Депутат Свищев о донецких клубах в российских турнирах: «Спорт должен развиваться на всех территориях, а МОК и международные федерации – обслуживать интересы атлетов»

Дмитрий Свищев оценил возможную реакцию Запада на включение клубов из Донбасса в лиги РФ.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что футбольный « » сыграет в чемпионате России. Он также допустил возвращение « » в российские хоккейные турниры.

«Едва ли международные федерации обрадуются желанию команд из Донецка выступать в российских лигах. Приветствовать они это точно не станут. Хотя уверен, что в ближайшем будущем взаимоотношения России с коллегами из международных федераций и МОК восстановятся и улучшатся.

Рано или поздно все поймут, что спорт должен развиваться на всех территориях, где его любят. И вне зависимости от того, нравится это другим странам или нет.

А МОК и федерации должны обслуживать интересы именно атлетов. Для этого они и существуют», — сказал председатель комитета Госдумы РФ по спорту.