Шведский «Юргорден» не будет брать в команду хоккеистов, игравших в КХЛ после 24 февраля. Ранее так же решили «Брюнэс» и «Фрелунда»

Теги чемпионат Швеции Юргорден Брюнэс Фрелунда КХЛ Политика Хоккей

«Юргорден» полностью отказался от хоккеистов КХЛ.

На годовом собрании хоккейной ассоциации клуба было решено, что с этого момента «Юргордену» запрещено подписывать хоккеистов, которые продолжили выступления в КХЛ после 24 февраля 2022 года.

Более того, данное решение касается и менеджеров, а также другого персонала, который работал в КХЛ последние полтора года.

«Юргорден» стал третьим клубом в Швеции, который запретил нанимать хоккеистов и другой персонал из КХЛ.

Ранее аналогичное решение приняли «Брюнэс» и «Фрелунда».

4 комментария

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Хесус НаваС
кому хуже то делают?Не только у нас Третьяки фигню делают
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Klinsmann32
типичный фашизм)
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Aleksandr
Не брать на работу евреев, немцев, русских, полинезийцев и особенно народы, проживающие на территории стран, с которыми Швеция разорвала дип отношения.

Потому что даже птицы, летающие над этими странами несут ответственность за агрессию.

А вот финнов, которые полы всю жизнь шведам подметали, вот финнов надо брать. Не вредили, любим.
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