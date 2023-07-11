Шведский «Юргорден» не будет брать в команду хоккеистов, игравших в КХЛ после 24 февраля. Ранее так же решили «Брюнэс» и «Фрелунда»
«Юргорден» полностью отказался от хоккеистов КХЛ.
На годовом собрании хоккейной ассоциации клуба было решено, что с этого момента «Юргордену» запрещено подписывать хоккеистов, которые продолжили выступления в КХЛ после 24 февраля 2022 года.
Более того, данное решение касается и менеджеров, а также другого персонала, который работал в КХЛ последние полтора года.
«Юргорден» стал третьим клубом в Швеции, который запретил нанимать хоккеистов и другой персонал из КХЛ.
Потому что даже птицы, летающие над этими странами несут ответственность за агрессию.
А вот финнов, которые полы всю жизнь шведам подметали, вот финнов надо брать. Не вредили, любим.