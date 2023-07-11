Шведский «Юргорден» не будет брать в команду хоккеистов, игравших в КХЛ после 24 февраля. Ранее так же решили «Брюнэс» и «Фрелунда»

«Юргорден» полностью отказался от хоккеистов КХЛ.

На годовом собрании хоккейной ассоциации клуба было решено, что с этого момента «Юргордену» запрещено подписывать хоккеистов, которые продолжили выступления в КХЛ после 24 февраля 2022 года.

Более того, данное решение касается и менеджеров, а также другого персонала, который работал в КХЛ последние полтора года.

« » стал третьим клубом в Швеции, который запретил нанимать хоккеистов и другой персонал из .

Ранее аналогичное решение приняли « » и « ».