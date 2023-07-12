Неизвестный угрожал зарубить топором Гимаева и его мать, если Сергей не перезвонит. Полиция устанавливает его личность (112)

Экс-хоккеисту Сергею Гимаеву угрожал неизвестный.

Как сообщает телеграм-канал 112, матери бывшего защитника клубов КХЛ позвонил неизвестный мужчина. Он спросил, действительно ли она является родственницей экс-хоккеиста, и потребовал, чтобы Сергей перезвонил. В противном случае мужчина обещал зарубить Гимаева и его мать топором.

Женщина предупредила сына и обратилась в полицию. Она считает, что угрозы связаны с работой Сергея на телевидении. Личность звонившего устанавливают.

Сергей Гимаев-младший выступал за «Северсталь», «Сибирь», московское «Динамо», ЦСКА, «Барыс», «Салават Юлаев», «Витязь», рижское «Динамо» и «Куньлунь». Он закончил карьеру хоккеиста в 2020 году.